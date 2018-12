A 10 años de la desaparición de Sofía Herrera, buscan a un hombre que podría saber qué pasó

Sofía Herrera tenía 3 años cuando desapareció en el 2008 en un camping de Tierra del Fuego al que acudió acompañada de sus padres y de una familia amiga.

Desde entonces los investigadores la buscaron en diferentes lugares para descartar cualquier denuncia que hacen quienes colaboran con la causa, pero aún así, a pesar de eso, las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con la niña y del destino que pudo haber tenido todavía son muchas.

Por eso, luego de que un nuevo juez tomara la causa, se decidió rastrillar otras zonas que nunca se habían recorrido en las afueras de la ciudad de Río Grande, ya que existe un dato que marca la existencia de un hombre nómade, que no tenía un domicilio fijo, y que se cree que podría saber lo que le habría ocurrido a la niña.

Sofía Herrera desapareció en el 2008 en Tierra del Fuego.

El juez que lleva hoy en día adelante la investigación se llama Daniel Césari Hernández, y quiere descartar todos los datos falsos que han aparecido en la investigación a lo largo de estos 10 largos años.

De este modo, después de tomarse un tiempo para poder leer las 13.000 fojas de la causa, ordenó que se hicieran nuevas inspecciones en unos campos alejados del camping. Allí fueron la semana pasada varios especialistas, quienes hallaron ropa e indicios de que una persona pudo vivir como nómade en esos lugares.

Para María Elena Delgado, la mamá de la niña desaparecida, lo importante es que en esas zonas no encontraron ningún indicio de que su hija pudo haber estado en algún momento por ahí. También se descartó el hallazgo de restos óseos, lo que fue un alivio para toda la familia.

María Elena Delgado contó que cree que a su hija se la llevó alguien del camping.

"En los últimos días me reuní con el juez, y me comentó que un ex policía había dado información de un hombre nómade, al que querían localizar para que declare. El policía trabajó en los primeros tiempos en el caso de Sofía, y tenia una grabación de este hombre, pero él nunca había sido llamado a declarar", contó a BigBang.

Por esto mismo, esta vez el ex oficial, que también supo ser policía rural, declaró ante Césari Hernández y ratificó la existencia de una filmación que apareció durante los primeros años de la investigación, pero que después fue descartada.

Según comentó Delgado, el juez anterior, Eduardo López, sabía que existía una persona que había hablado con el policía, pero como se trabajó en la zona sobre sus dichos y nada resultó verdad, la información se dejó de lado para buscar en su lugar pistas más concretas.

El juez Daniel Césari Hernández es quien ahora lleva adelante la investigación.

"El policía cree que esta persona que habló con él puede saber algo por los comentarios que le hizo. Este hombre en cuestión vivió hace años en la zona rural, estuvo viviendo después en Río Grande y más tarde se volvió a ir, va y viene. La policía sabe quien es, pero no lo pueden encontrar. El juez me dijo que no vio la grabación, pero por las declaraciones de este ex oficial, fueron a buscar rastros en la zona", explicó.

La mamá de Sofía Herrera también dijo a este portal que este hombre nómade al que se busca, en la supuesta conversación que tuvo con el policía, hizo referencia a un episodio bastante extraño. En medio de la búsqueda de la niña, él le habría dicho al policía que otro sospechoso le había contado que la nena de 3 años había caído en una trampa para zorros y que después había sido enterrada en un lugar determinado.

"El nómade nombra a otra persona, pero esa persona de la que habla no estaba en la provincia en el momento que pasó lo de mi hija. Adentro del camping no había trampas para zorros, pero atrás, en el campo, puede ser. Ahí se buscó antes y gracias a Dios no hubo nada. Esta trampa estaría atrás del camping, pero los perros rastreadores marcan siempre una parte del alambre que da a la ruta, lejos del fondo. Es imposible que mi hija hubiera salido sola del predio porque estaba todo cerrado con alambre. Incluso se le preguntó a especialistas si la nena podía irse sola, pero dijeron que una niña de esa edad no se puede dar cuenta de eso", manifestó confundida, al mismo tiempo que dijo que esta versión le parece rara.

Los perros rastreados indican que la niña llegó hasta un alambrado del camping que da hacia la ruta.

A pesar de eso, desde que volvió a aparecer una nueva pista firme sobre el paradero de su hija, María Elena Delgado vive con ansiedad pero con mucho miedo también. Lo que más le angustia es la espera hasta la aparición de este hombre que ahora la policía busca, ya que la principal duda a descartar es saber si tiene o no algo para decir sobre su hija.

Aunque ella misma le pidió a Césari Hernández que se ordenara un pedido de captura para este sujeto, el juez le indicó que esa medida aún no es posible y que hay que esperar.

La mamá de Sofía Herrera aún espera encontrar con vida a su hija.

Lamentablemente, Delgado, su marido y su hija de ahora 9 años esperan desde hace mucho tiempo para saber la verdad. En estos 10 años que pasaron desde ese día en que Sofía Herrera desapareció, las hipótesis que se barajaron fueron muchas y todas muy distintas.

Desde hablar de una persona concreta que se llevó a la niña del lugar, hasta sospechar que los propios padres la habían enterrado en el jardín de su casa.

"Ha habido varios casos de problemas de pareja donde las mujeres llaman para decir que sus maridos tienen relación con mi hija, y eran venganzas. Incluso hubo una mujer que llegó a la provincia y dijo que mi hija estaba acá enterrada en mi casa. Se le intervinieron los teléfonos y saltó que era todo armado, pero el juez dijo que no iba a gastar tiempo en ocuparse de eso. A mi me hubiera gustado que se la detuviera porque además vino a meterse a mi casa haciéndose pasar por periodista. El daño que nos hizo fue terrible, no sólo a nosotros sino a la causa, porque la gente dudó. Se le hicieron pericias, pero ahora la gente no tiene en claro que se trata de una enferma psiquiátrica", expresó Delgado indignada.

Una vidente aseguró que los padres de Herrera habían enterrado a la niña en su casa.

Hacia el final de la conversación, la mamá de la niña de tres años explicó que aunque desea que pronto se resuelva la hipótesis que dio el nómade, lo cierto es que ellos siguen alertas a las llamadas que habitualmente reciben de personas que dicen haber visto a su hija en distintos lugares del país, o incluso fuera de él.

Lo que siempre hace la familia cuando recibe imágenes de una niña parecida a Herrera es avisarle a la policía para chequear la veracidad de los datos. Si hay una posibilidad de que sea y la chica en cuestión está lejos, se viaja y se comprueba en persona y con distintos exámenes si se trata o no de ella.

"Muchas veces creí que era mi hija. Una vez se trabajó en una nena que estaba en la clínica Avril. Había sido abandonada ahí y tenia un parecido. Creía que se trataba de ella y viajó el fiscal de acá a Buenos Aires y no era. Es terrible, con el tiempo te vas acostumbrando porque es volver a poner toda la esperanza y después cuando queda descartado es un bajón y ponerte a esperar el próximo llamado. Así venimos hace 10 años", añadió.

Si ves algo o sabes algo, podés comunicarte con la familia de Herrera.

Por último, contó que como la investigación sobre el paradero de su hija sigue y no se detendrá por la feria judicial, en los últimos días declararon ante la Justicia los dos hijos de la pareja que el día de la desaparición de la nena estaban con ella en el camping.

Uno de ellos, que ahora ya tiene 19 años, dijo que no sabe lo que pasó con Sofía Herrera, ya que la nena venía detrás de él y de repente ya no la vio más. Sin embargo, las dudas las arrojó el otro chico, quien años atrás confesó que presenció el momento en que la niña era secuestrada por un hombre que se iba en un auto.

"Él tenía 6 años y cuando declaró al otro día de la desaparición de mi hija, dijo que vio que una persona se la llevó en un auto Gol gris. Se trabajó en esa pista y después vinieron psicólogos de Buenos Aires y dijeron que el nene mintió y que en realidad no vio nada. A mi siempre me quedó la duda, pero yo varias veces estando en el camping les pregunté si habían visto algo y siempre me dijeron que no", aclaró.

"Ahora el chico volvió a declarar y dijo que vio a la nena hasta un cierto punto y que después no recuerda más. En un momento de su declaración dijo que 'pasó lo que pasó' y que después tiene una laguna, por eso lo van a hacer declarar con psicólogos para desentrañar todo, ya que creen que puede tener una carga traumática", finalizó Delgado.