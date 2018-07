Pity Álvarez se entregó y confesó su crimen: "Lo maté porque era entre él y yo, cualquier animal haría lo mismo"

Cristian Pity Álvarez se entregó junto a su abogado en Villa Lugano, luego de más de 24 horas prófugo acusado por el homicidio de un hombre cometido en la madrugada del jueves. Al ingresar a la comisaría, admitió: "Yo fui el que disparó, yo lo maté, era entre él y yo". El músico llegó cerca de las 7, luego de que ayer en horas de la mañana la Justicia ordenara su detención por el crimen de Cristian Díaz.

El músico llegó acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro, quien en plena madrugada había adelantado que su cliente se entregaría en sede policial. Al ingresar en un auto, el músico confesó haber sido el asesino de Díaz. "Sí, yo fui el que disparé. No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él y yo, creo que cualquier animal haría lo mismo", dijo el músico ante los medios presentes en la puerta de la comisaría.

El músico estuvo prófugo durante 24 horas.

Luego, explicó que Díaz no era su amigo y que el crimen no ocurrió por "un tema de drogas". "Él era un pibe que choreaba y no sé. No era un tema de drogas. No éramos amigos, nada que ver. Lo maté porque si no me iba a matar él", dio su versión de los hechos Álvarez, quien permaneció prófugo durante 24 horas, y que luego de dispararle cinco veces a Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano se dio a la fuga y descartó el arma con el que perpetró el crimen.

Tras el crimen, Pity se escapó en su auto hacia el boliche Pinar de Rocha, en zona oeste. El vehículo, un Volkswagen Polo color verde, fue hallado anoche en Ramos Mejía, a cien metros de ese local bailable. En su interior, la Policía bonaerense encontró envoltorios de pasta base, jeringas, 16 mil dólares y hasta un VHS.