Tercera violación grupal del 1° de enero: cuatro detenidos en Salta por abusar de una chica de 14

Una joven menor de edad de 14 años está internada en el hospital Joaquín V. González, en Salta, luego de que su madre la rescatara inconsciente y desnuda minutos de la casa en la que tres hombres la violaron.

La mujer estaba desesperada. En la mañana del primer día del año la joven conversaba con unos amigos del colegio. Luego de unas horas, desapareció de la vista de su madre. Salió a buscarla y una vecina logró avisarle que la habían visto ingresar en una propiedad cercana.Cuando preguntó al dueño de casa, éste negó haber visto a la joven. Ante la insistencia de la madre de la menor, el hombre comenzó a responder de forma evasiva. Movilizada por la desesperación, la mujer tiró abajo la puerta y encontró a su hija tirada sobre una cama, inconsciente y desnuda.

Conmoción en Salta: reclaman justicia por la niña.

El ataque ocurrió en Las Lajitas, un pueblo a unos 200 kilómetros de la capital provincia. La niña está mordida y arañada, en todo el cuerpo y permanece en estado de shock. Al parecer le dieron alcohol con algún tipo de sustancia.

La tía de la niña contó que aún están esperando que la fiscalía consiga turno para que la vea un psicólogo en Metán y después declare en cámara Gesell. La policía detuvo a César Ismael Palma, de 22 años, y Agustín Vicente Pérez, 19 años. Están acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, un delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años.

La menor fue asistida y tras constatar sus lesiones, permanece internada”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta. Por otro lado, desde la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, delegación Las Lajitas, pidieron la detención de Luis Rodrigo Gil y de la mamá de Palma, Antonia Tomasa Gil, dueña de la casa donde la chica fue abusada. Desde la fiscalía adelantaron que imputarán al hombre por violación y a ella como cómplice.

También ordenaron todas las medidas tendientes a esclarecer el hecho, tales como toma de muestras, levantamiento de rastros, secuestro de prendas de vestir, recepción de testimonios.

LOS NÚMEROS DE LA MANADA

A este atroz ataque sexual, se le suman otros dos, en un camping de Miramar y el episodio en la ciudad de Villa Elisa. Los tres casos están inmersos en la horrorosa modalidad conocida como “Manada”, con varios agresores. Según la organización civil que asiste a víctimas de abusos, AVIVI, en cuatro de cada diez hechos interviene más de un violador.

Los cinco detenidos por la violación de una menor en Miramar.

“Los ataques sexuales cometidos por varios agresores al mismo tiempo son más comunes de lo que se piensa, ya que representan alrededor del 40% de los hechos. Lamentablemente, lo que viene sucediendo con el colectivo de mujeres víctimas que perdió el miedo y sale a denunciar, no es acompañado por la Justicia, que sigue sosteniendo un esquema machista, culpabilizando a quienes sufrieron los abusos y permitiendo la impunidad”, sostuvo María Elena Leuzzi, directora de la Asociación Víctimas de Violaciones (AVIVI) en Diario Popular.

Según explicó, los ataques grupales, bajo la modalidad de manada, ahora ocurren con muchísima más virulencia, sadismo. "Es una clara reacción del patriarcado a este tiempo donde las mujeres se juntan para denunciar, no se callan y ya no tienen miedo", opinó. “Es como si los varones nos dijeran ‘Sigan denunciando, que las vamos a seguir violando y matando’. La prueba es que se multiplican los abusos sexuales y los femicidios no se detienen. Es un momento realmente maravilloso pero también muy difícil para nosotras, porque lo que estamos haciendo colectivamente es histórico, pero no tenemos el acompañamiento de las instituciones del Estado, mucho menos de la Justicia, que sigue justificando a los violadores, golpeadores y femicidas”, dijo Leuzzi.

"Es como si los varones nos dijeran 'sigan denunciando, que las vamos a seguir violando y matando'".

AVIVI además de realizar el acompañamiento en relación a los cuidados de la salud, en clínicas y hospitales que tampoco están preparados para la atención de víctimas, se lleva adelante un abordaje jurídico para realizar las denuncias. “Lo que ocurre con niñas, adolescentes y mujeres adultas es una aberración. Estamos hartas de que hagan con nuestros cuerpos y vidas lo que se les antoja. Tenemos que salir del machismo, pero también hay que decir que estamos atravesando por un momento de reacción de los varones, que no perdonan perder sus privilegios. Es por eso y no otro motivo que no se detienen las violaciones y femicidios”, cerró Leuzzi.