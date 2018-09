A la espera del nuevo acuerdo con el FMI, el dólar trepó 70 centavos y supera los $39

Mientras se espera que esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anuncie el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el dólar volvió a subir en las primeras horas de la rueda en la city porteña. Pasadas las 12:20 la divisa norteamericana se ofrecía a $39.40 para la compra, $0,70 más que el cierre de ayer, en una jornada atípica ya que por el paro general no hubo bancos.

Así y todo el dólar volvió a aumentar y en el Banco Nación se ofrecía $39,40. Sin embargo, y como ocurre habitualmente, en otras entidades bancarias se vendía a un precio mayor. En el Banco Galicia cada dólar se vende a $39,50, casi un peso más que en el Nación. Los movimientos, coincidían en las últimas horas los analistas financieros, eran esperables luego de la renuncia de Luis Caputo y la llegada de Guido Sandleris.

En el Banco Ciudad la moneda se vende a $39,35; mientras que en otras entidades trepó por encima de los $39,50, como en el ICBC ($39,60), o el Santander Río, donde cada dólar se cotiza a $39,54. En el Banco Columbia, en cambio, se vende a $39,95.

El dólar cotiza este mediodía en $39,40 en el Banco Nación. En otros, más caro.

Sin embargo, el dato clave se espera que se dé a conocer en horas de la tarde, cuando Dujovne podría anunciar un nuevo acuerdo con el FMI, a meses de un primer acuerdo con el organismo por U$S 50 mil millones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que su par de Hacienda anunciará el acuerdo.

Por eso no se descartaba que la divisa norteamericana pudiera continuar su escalada, a la espera de las novedades sobre la ampliación del crédito stand by que obtuvo Argentina de parte del FMI en junio pasado. La clave no solo estará centrada en el monto, sino en la denominada “banda de flotación” a la que esperan que se ubique el dólar.