[EXCLUSIVO] El Gobierno acordó un bono de $4000 para los beneficiarios de planes sociales

Nadie lo anunció aún de forma formal; incluso desde el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, lo pusieron en duda. Pero en los próximos días se hará el anuncio de que todos los beneficiarios de planes sociales recibirán un bono de fin de año de $4.000.

Por ahora los jubilados no tendrán un bono de fin de año.

La medida le fue confirmada a Big Bang por tres fuentes de primera línea de la Casa Rosada, que remarcaron que la decisión se enmarca dentro del denominado "operativo de paz en diciembre". Si bien en un principio se decidió que solamente se iba a optar por los aumentos pactados en agosto, que se dieron en septiembre y en diciembre, y el bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el panorama cambió en los últimos días.

Uno de los últimos acampes en la 9 de Julio.

El motivo fue la presión que generaron diferentes organizaciones sociales, que durante la semana se enfrentaroncon la Policía de la Ciudad por sus intenciones de hacer un acampe en la 9 de Julio a la altura del ministerio que conduce Stanley.

La noticia cayó como una bomba en diferentes organismos, pero particularmente en la ANSES, a cargo de Emilio Basavilbaso, en donde aún no hubo confirmación oficial de la medida. "A nosotros nos dicen que todavía no hay nada pactado. No obstante eso el mensaje que se manda es tremendo", bramó una alta fuente.

La decisión de pagarle un bono a los beneficiarios de planes sociales generó cruces entre la ANSES y Desarrollo Social.

En el entorno del titular de la ANSES todavía no logran descifrar la intención de la Casa Rosada por el mensaje que se manda y no terminan de entender el motivo por el cuál se dejó afuera de la medida a los jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones.

Tal y como publicó este medio, en el organismo ya habían realizado un cálculo cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que el Instituto Previsión Social (IPS) le pagaría un bono de $3.500 a todos sus jubilados. Si ese mismo monto se le pagará a los 5.718.024 jubilados que tienen la ANSES de las arcas estatales saldrían $8.000 millones. "El argumento es simple, no hay ese dinero. Pero si no lo hay para los jubilados tendría que ser extensivo a otros", agregaron desde el organismo.

El anuncio se está demorando, pero es un hecho: a fin de año habrá un nuevo bono.