[EXCLUSIVO] El Gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral, pero de una forma más encubierta

El Gobierno no deja atrás sus intenciones de modificar los convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como reforma laboral. Así se lo confirmaron a Big Bang fuentes gubernamentales que explicaron que todavía no tienen un plan de acción definido pero que será uno de los temas que se buscará abordar cuánto antes.

“Convenios laborales modernos, cuando digo modernos son mirando lo que han hecho los que nos rodean. Lo que han hecho en el Mundo para crear más trabajo porque todos queremos lo mismo. Para eso tenemos que abrir nuestra cabeza y entender cómo se mueve hoy el mundo laboral”, dijo el jueves 13 el presidente Mauricio Macri durante la inauguración de la Jornada Nacional del Agro.

Es por eso que los encargados de las políticas laborales, no sólo de la Nación sino de otras jurisdicciones, comenzaron con las negociaciones y las idas y vueltas. “Va a ser un proceso gradual. De baja exposición, casi encubierto”, se sinceró una fuente al tanto de las negociaciones. Un dato no menor es que algunos de los cambios que buscó el año pasado en material laboral el oficialismo fueron incluidos en la reforma previsional que se sancionó en el Congreso el año pasado. Se trata de la creación del mínimo no imponible de cargas y contribuciones.

Sica, Macri y Triaca son los encargados de llevar adelante las negociaciones.

Sin embargo no fue suficiente, sumado a la crisis actual, como para generar un crecimiento en la cantidad de trabajadores formales: más bien, todo lo contrario. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que no quieren romper con el “acuerdo” entre los sindicatos y el Gobierno. Los primeros acercamiento del ahora ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no fueron del todo negativos. Incluso se habla de la posibilidad de lograr que se frene el paro nacional convocado para dentro de dos semanas.