"El virus del Sida atraviesa la porcelana": el disparatado discurso de Abel Albino en los debates por el aborto

Las palabras del titular de la Fundación CONIN, el Dr. Abel Albino, durante las exposiciones del debate en el Senado por el proyecto de ley para la despenalización del aborto generaron el rechazo de varios integrantes de la comunidad médica y hasta de la Fundación Huésped, encargada de llevar adelante políticas de prevención, contención y atención a las personas que contraen el virus del Sida.

El médico Abel Albino realizó declaraciones que fueron repudiadas por diferentes colegas y organizaciones.

"Tenemos que educar en el amor a los chicos. Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada, porque el virus del Sida atraviesa la porcelana", manifestó Albino lo que generó la indignación de algunos de los expositores. Una de las que abandonó la sala ante dichos comentarios fue la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco. "El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto", añadió Albino antes de finalizar. Como consecuencia de sus declaraciones la Fundación Huésped salió al cruce al difundir un comunicado que ya habían redactado en 2015 también por los dichos sobre la materia de Albino.

Este comunicado es de 2015. Lamentamos su vigencia y, sobre todo, que el Dr. Albino haya expuesto estas falacias en el Congreso de la Nación.

"En primer lugar, los dichos del Dr. Albino carecen de base científica, no son más que opiniones personales, y sus comentarios generan discriminación hacia diferentes poblaciones. Asimismo, reafirmamos que el preservativo es la mejor forma de prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Está probado científicamente que el tamaño del virus no traspasa el látex, y diferentes estudios señalan la eficiencia del uso correcto y consistente del condón. Cientos de miles de parejas sero-discordantes (cuando uno de los integrantes de la pareja vive con VIH y el otro no) en todo el mundo corroboran la eficacia del uso del preservativo", sostienen desde Huésped.

El debate en comisión se terminará esta semana ya que se necesitan de 15 días para que pueda ser tratado en la Cámara Alta. La fecha para la votación es el 8 de agosto. Lo que resta saber es si se tratará de un dictamen con modificaciones con respecto al proyecto que fue aprobado por Diputados o si es el mismo.