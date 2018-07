Por un recurso de Boudou y Nuñez Carmona posponen la sentencia del juicio por Ciccone

Todo parecía indicar que este jueves se conocería la suerte procesal de Amado Boudou, pero un recurso presentado por su defensa hizo que la definición del juicio por la causa Ciccone se postergue hasta el próximo 7 de agosto.

El Tribunal Oral Federal N°4 decidió ponerle un paréntesis al proceso que investiga la venta de Ciccone Calcográfica, luego que la defensa del ex funcionario y la de José María Nuñez Carmona planteara la recusación del juez Pablo Bertuzzi que es presidente de ese tribunal.

El Tribunal Oral Federal N°4 le puso una pausa al proceso por la Causa Ciccone.

Sucede que Bertuzzi se postuló como candidato a ocupar una vacante en la Cámara Federal,a cargo de gran parte de la revisión de las causas de corrupción en curso.

De este modo, se convirtió en el candidato elegido por el Gobierno a un cargo clave en el resultado del juicio que afronta el ex vicepresidente.

Fue precisamente esa falta de imparcialidad a la que recurrió Boudou y Nuñez Carmona para pedir la recusación. El argumento es que el pase depende del Poder Ejecutivo, que también está interesado en la condena del ex vicepresidente.

Bertuzzi se convirtió en el candidato del Gobierno para la Cámara Federal.

"No comparto en nada la fundamentación", dijo Bertuzzi y remarcó que su candidatura para ocupar un cargo en la Cámara Federal es un hecho "público hace meses" y no de ahora ahora "con lo cual no es novedoso".

Por su parte, los jueces Gabriela López Iñíguez y Guillermo Costabel, que integran el tribunal rechazaron la recusación contra su colega, pero habilitaron la instancia de apelación para que el planteo se defina en la Cámara Federal de Casación Penal.

Al igual que Boudou, Nuñez Carmona deberá apelar la recusación de Bertuzzi.

Por ello se postergó la resolución del juicio, de modo tal que las defensas puedan apelar ante instancias superiores durante la feria judicial, que comienza la semana próxima.

Es así que a partir del 7 de agosto los acusados podrán dar su palabra en el juicio y se supone que la semana subsiguiente se conocería la sentencia.