Mario Pergolini: "La expectativa que teníamos con este Gobierno, no es ni cercana a la realidad"

Mario Pergolini se mostró desilusionado con el Gobierno de Mauricio Macri y reconoció que este presente económico y social no era el que imaginaba. "La expectativa que teníamos con este Gobierno, no es ni cercana a la realidad", le dijo a Jorge Rial en una entrevista en Intrusos.

Pergolini le admitió a Rial su decepción con el gobierno de Cambiemos.

"Ni el más macrista podría decir que esta realidad es lo que esperábamos", reafirmó. "Descreo de la política como un movimiento que puede cambiar a la sociedad, creo que sólo la política de base, la que trabaja con la gente es modificadora, no creo que los políticos sean modificadores", asintió.

Con respecto a los rumores que hablan de una supuesta incursión de Marcelo Tinelli en la política argentina indicó que lo ve en ese rol, porque le encanta la gestión. "La gestión que ha hecho en el club fue buena. Tiene el problema que cuando se desentusiasma se va", opinó.

Al ser consultado sobre el presunto homicidio cometido por Pity Álvarez y su fuga indicó que "podríamos quedarnos en Pity o ir al problema real que es la droga, la pasta base, el alcohol en los jóvenes que nos está trayendo grandes problemas. El alcohol primero y lo que genera después. Tenemos también el comportamiento de padres que se creen amigos y no padres", criticó.

Lo que viene

Sin dejar de dedicarse de lleno a Vorterix, Mario Pergolini prepara su "regreso audiovisual", aunque no será la TV el escenario de su nuevo proyecto. "Me ofrecieron volver a la TV y no avanzó. Las autoridades de El Trece me pidieron que armásemos algo junto con Marcelo Tinelli para potenciarnos", comentó el conductor.

“Me parecía que no, porque es una personalidad muy fuerte. Es como si quisiera ser socio de Suar. Cuando arman una sociedad es porque tenés un deseo, un fuego, una ilusión. Las sociedades armadas nada más que como empresarios no me salen mucho, me era un poco difícil”, admitió.

Lo cierto es que Pergolini se prepara para lanzar un noticiero interactivo, ciento por ciento digital mediante la plataforma Ingame, creada para llevar a cabo trivias online. Estas encuestas eran utilizadas por Pergolini en su programa de Vorterix para interactuar con los oyentes, que mandaban audios y videos. Ahora la aplicación sumó un programa vía streaming que conduce el instagramer Santi Maratea, y próximamente desembarcará el de el CQC.

"Voy a empezar con noticias, con el grupo que tenemos armado creemos que con poco tiempo hoy ya podés estar informado, que cierta gente ya no va a los .com de noticias, que monetizar todo eso es muy difícil" dijo. "Vamos a hacer un noticiero que voy a conducir, porque tengo ganas de hacerlo para ver como funciona. Creo que con 10 o 15 minutos hoy en día ya estás informado”.