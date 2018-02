Las explicaciones no cierran: la familia de Débora Pérez Volpin irá a la Justicia

Los familiares de Débora Pérez Volpin no pueden entender qué pasó y buscan respuestas. La periodista murió ayer cuando se realizaba una endoscopia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Según el parte médico oficial que se difundió sobre la medianoche, la diputada de Evolución sufrió un "paro cardiorrespiratorio" y "no respondió a las maniobras habituales de reanimación". Pero hasta el momento no hay respuesta sobre qué lo causó.

Según informó Luis Otero, ex compañero de Volpin en Canal 13, anoche un grupo de representantes de la clínica se reunieron con familiares para brindar una explicación oficial.

Débora Pérez Volpin se realizó un estudio de rutina.

"Los argumentos no conformaron y es muy probable que esto no termine en una partida de defunción y nada más. Ellos tienen la decisión de hacer todas las averiguaciones y nosotros los vamos a acompañar", sostuvo en una entrevista con Luis Novaresio, en radio La Red.

"Durante la madrugada no hubo más novedades. La última información que me llevé de la clínica es que su familia va a averiguar qué pasó. Esto significa iniciar trámites que van más allá de la simple espera de un certificado de defunción. Ese trámite incluye a la Justicia. El tema está en manos de la Justicia", confirmó Otero .

Según trascendió, los hermanos de la periodista fueron los que tomaron la iniciativa . Por lo que los restos de Volpin serán trasladados a la morgue judicial para realizar la autopsia y analizar las causas del deceso.

"El problema es que no hay un dato concreto. Nos dicen que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio , pero no nos explican qué lo ocasionó. No saben qué sucedió".

Asimismo, se supo que la periodista no padecía de complicaciones cardíacas, ni tenía antecedentes. En los últimos meses se había realizado el mismo estudio sin problema.

El parte no cuenta con la firma de un médico.

Según el comunicado que distribuyó el Sanatorio, la legisladora "se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo".