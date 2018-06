Testigos, el novio oculto y pericias: las 6 claves que se vienen en el juicio contra Nahir

1

Se trata del joven de 19 años al que Nahir Galarza indicó como su relación más estable. Según su última declaración, Fernando Pastorizzo le recriminó en la noche del crimen que estuviera con otro. La había visto en la madrugada del 25 de diciembre besarlo en el boliche Bikini.

La noche del crimen, luego de tener relaciones en la habitación de la imputada, Nahir asegura que le dijo a su víctima: "Volvió a enojarse y me hablaba de que me había visto con Rafael. Yo le dije que me dejara tranquila, que no pensaba dejar de verme con nadie por él y le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael. Ahí se enojó del todo".