Claves de la semana: el Senado le dio la espalda a la ley del aborto y en Comodoro Py desfilan empresarios

1- El Senado rechazó el proyecto de la legalización del aborto: se tratará recién el año que viene

Después de más de doce horas de exposición, el Senado votó y se pronunció en contra de la media sanción elevada desde Diputados por la legalización del aborto. Fueron 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.

Mientras cientos de miles de personas aguardaban expectantes la resolución en las inmediaciones del Congreso. El rechazo llegó a las 2.44 de la madrugada. El proyecto podrá volver a ser tratado recién el año que viene.

2- CuadernoGate: desfile de empresarios arrepentidos en Comodoro Py

Tras la aparición de los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno, el juez federal Claudio Bonadio comenzó a investigar a muchos empresarios argentinos que se cree que pagaron coimas vinculadas con la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

Por esto mismo, muchos se presentaron a declarar ante la Justicia. Entre ellos se encuentra el histórico de Techint Luis Betnaza, el ex Director de la Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, Juan Carlos Goycochea, ex CEO de Isolux, Aldo Roggio, titular del grupo que lleva su apellido, Jorge Guillermo Neira de Electroingenieria y el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, ex Iecsa. Muchos de ellos pidieron ser "arrepentidos".

3- Condenaron a Boudou a cinco años de prisión y nunca más podrá volver a ser funcionario

El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado el martes a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica por el Tribunal Oral Federal 4, que dispuso su "inmediata detención".

Por la misma causa fueron condenados su amigo, José María Núñez Carmona (cinco años y medio), el empresario Nicolás Ciccone (cuatro años y medio en prisión domiciliaria), Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro de Boudou (dos años en suspenso y tres años de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público, Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP (tres años en suspenso), y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía (dos años y medio en suspenso).

4- Según la UCA, la pobreza se encuentra en uno de los peores niveles de los últimos diez años

El índice de pobreza se ubicaría en torno al 33% este año, convirtiéndose en una de las peores situaciones de los últimos diez años. Así lo adelantó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en una conferencia en el Rotary Club, quien dio cuenta que dicho aumento fue traccionado por la fuerte devaluación.

“La indigencia estructural en Argentina, por lo menos en los últimos 10 años, ronda entre el 5% y el 6%: 2 millones de habitantes no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria”, indicóSalvia e hizo notar que dicha situación asemeja lo vivido en la época del ´90. “Este mismo patrón se repite en la pobreza estructural, la cual en los mejores momentos económicos, no baja del 25 por ciento”.

5- Por decreto el Gobierno aumentará el salario mínimo vital y móvil un 25% desde septiembre

Tras no llegar a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario, el Gobierno determinará por decreto que el haber mínimo, vital y móvil se incremente en un 25% a partir de septiembre.

En un decreto se establecerá que el salario mínimo pase de 10.000 a 12.500 pesos, lo que hoy es el sueldo de un trabajador soltero sin hijos. El aumento se dará en cuatro tramos hasta llegar al 25 por ciento. El Ministerio de Trabajo instrumentará que se de un 7% en septiembre; un 6% en diciembre, otro 6% en marzo y el último en junio.

6- Vuelven a aumentar las naftas: ¿cuánto costarán en la ciudad de Buenos Aires?

Sólo un mes después del último aumento, YPF volvió a subir el precio de los combustibles en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, así, la nafta súper pasará a costar 29,37 por litro.

Mientras tanto, la línea premium (Infinia) aumentará un 5,48 por ciento y ahora el litro saldrá 35,37. El gasoil, por su parte, costará 25,71; por litro en su variedad común y 30,91 en la premium.

7- ¿De Buenos Aires a Córdoba por 43 pesos? El Gobierno eliminó la tarifa mínima para viajes de larga distancia

La decisión de eliminar las tarifas mínimas en los vuelos de cabotaje se replicará en el servicio de colectivos de larga distancia. Así lo determinó el Ministerio de Transporte de la Nación. Por eso, desde septiembre las compañías de ómnibus podrán comercializar pasajes con un descuento de hasta el 95 por ciento.

La modificación se aplicará para destinos dentro de país que se vendan con al menos 10 días de anticipación. De este modo, con la nueva medida los pasajes a Córdoba podrían costar desde $43 con la aplicación de la nueva normativa, y los pasajes a Bariloche desde 96 pesos.

8- Las jubilaciones suben un 6,68% en septiembre, pero siguen por detrás de la inflación

Las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por hijo (AUH) aumentarán 6,68% a partir del 1° de septiembre, de acuerdo al nuevo régimen de movilidad. A pesar del incremento los adultos mayores continúan desfasados con respecto a la inflación.

El poder adquisitivo de los jubilados continuará cayendo, sobre todo si se tienen en cuenta que las estimaciones mensuales hablan de una inflación del 35% para el cierre del año. De este modo, perderán hasta un 8% de la capacidad de gasto.

9- La Justicia le vuelve a decir "no" a Claudia Villafañe: un tribunal de Miami falló en su contra

Luego que la justicia desestimara una demanda por daños y perjuicios de Claudia Villafañe contra el diario Muy y Verónica Ojeda, un nuevo golpe le llega a la ex mujer de Maradona desde otro tribunal.

Un tribunal de Miami rechazó su petición de trasladar a Argentina la causa de supuesto fraude por la compra de departamentos que le inició el "10" y todo quedará tal cual había decidido el juez de primera instancia.

10- Avanza la causa por la muerte de Pérez Volpin: los médicos quedaron al borde del juicio oral

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó en las últimas horas los procesamientos que el juez Carlos Bruniard dictó el pasado 19 de junio al endoscopista Diego Ariel Bialolenkier y a la anestesista Nélida Inés Puente en la causa por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin.

Los camaristas concluyeron que Bialolenkier le provocó a Pérez Volpin una perforación en el esófago y que insufló aire en el cuerpo de su paciente porque no notó el daño. En cuanto a Puente, los jueces sostuvieron que no había conectado el oxímetro y por lo tanto no prestó debida atención al descenso de la saturación de oxígeno en la sangre de la periodista.