Jorge, el colectivero que murió mientras salvaba a sus pasajeros de un incendio en el bondi

Jorge Gabriel Ibáñez tenía 42 años y desde hacía siete era chofer en la línea 306 de colectivos. Murió asfixciado yer por la tarde mientras intentaba apagar un incendio que se generó en el motor de la unidad que conducía. Fue por la inhalación de los químicos del matafuego. Por el hecho, hay un paro que afecta a cuatro líneas y los trabajadores denuncian la falta de mantenimiento.

Ibáñez conducía el interno 19 de la línea 306 cuando ayer por la tarde notó el desperfecto técnico en el motor. Primero fue humo y luego fuego. De inmediato, ordenó a todos los pasajeros que bajaran del colectivo y cuando el fuego comenzaba a tomar parte de la unidad, tomó el matafuego para intentar apagarlo. Sin embargo, se descompensó al inhalar el polvo y murió minutos después.

Los trabajadores de la línea 306 denuncian desde hace tiempo los problemas técnicos.

“Se murió arriba del colectivo. Un compañero que venía atrás le dio los primeros auxilios, pero quedó tirado en el piso de la unidad”, relató Javier Lezcano, compañero de Ibáñez en la línea 306. “Una unidad de bomberos lo trasladó al hospital Santamarina, pero ya había fallecido”, agregó en diálogo con BigBang.

Por el hecho, los trabajadores de las líneas 306, 523, 518 y 222 iniciaron una medida de fuerza para exigir mejoras en las condiciones laborales y exigir Justicia por la muerte de Ibáñez. “Es una tragedia que se podría haber evitado. Ibáñez era muy querido, un gran compañero, con una gran familia, tenía tres hijos, estaba preparando el cumpleaños de 15 de su hija”, relató Lezcano.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Lejos de ser una novedad, los problemas en las líneas 306, 532, 518 y 222 no son para nada nuevos. Las cuatro pertenecen a las empresas Expreso José María Ezeiza y Expreso Esteban Echeverría y desde hace meses los trabajadores denuncian la falta de mantenimiento y mejoras en las condiciones técnicas y laborales.

El 27 de marzo pasado denunciaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación situaciones de maltrato al personal, falta de pago de una comisión y, principalmente, por el estado de las unidades. En la presentación, a la que accedió BigBang, los delegados Maximiliano Olivieri y Maximiliano Ferreira describieron que “la empresa tiene fallas constantes”. Desde el funcionamiento “defectuoso” de los frenos hasta “puertas que no se abren”, luces que no funcionan y el asiento del conductor defectuoso y sin cumplir las mínimas condiciones de seguridad y ergonomía.

Lezcano detalló que las denuncias comenzaron desde hace dos años, tanto al ministerio de Trabajo como al de Transporte. “Los choferes que no salen son hostigados por la empresa, los suspenden. Yo era inspector y por denunciar me mandaron a lavar coches”, contó el compañero de Ibáñez. “El conductor termina saliendo con una unidad sin freno por miedo a que lo suspendan y no poder darle de comer a su familia”, describió.

Los trabajadores denuncian que la empresa debiera garantizar un servicio mínimo cada ocho minutos, pero las unidades salen cada 40 minutos. “Salimos mucho más cargados, el pasajero se la agarra con el chofer, que no tiene capacitación en seguridad e higiene. Nunca se nos enseñó cómo manejar un matafuego en caso de siniestro”, aseguró Lezcano.