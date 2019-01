La hermana de Thelma defendió a Darthés: "Estoy segura de que no la violó, ella tiene problemas psiquiátricos"

Se conoció un audio en el que la mujer asegura que los hechos no habrían sido como los contó la actriz.

A un mes de la denuncia pública por abuso sexual de Thelma Fardín contra Juan Darthés, acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas, se conoció un audio de la hermana de la actriz de Patito Feo, Carla Lescano, en el que realiza declaraciones que contradicen a la actriz. "Estoy segura de que Juan Darthés no violó", aseguró.

El actor denunciado está refugiado en Brasil.

Carla es hermana por parte de madre de Thelma y vive con su tía ya que hace años su mamá perdió la tenencia. En la entrevista que le brindó a Mario Thibault en su programa en Radio del centro 99.9 aseguró no querer repasar toda su historia de vida. Luego aclaró que ése fue el motivo por el que evitó hasta el momento referirse sobre la denuncia.

El disparador a la nota fue un posteo de Carla en su cuenta de Facebook en el que cuestionaba el surgimiento de distintos denuncias de abuso por parte de distintas mujeres. Afirma estar segura de que Juan Darthés no violó a la actriz. Ella misma reconoció haber sido violada hace unos años y confiesa: "Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos".

En esta nota declara que tuvo que darse de baja y cambiar las redes sociales por el hostigamiento que recibe ella y su hijo. Carla Lescano, la hermana de Thelma Fardin declaró que su hijo fue escrachado por violador, las chicas salieron a retractarse. Parece que la moda ahora "hola me violaron hace 10 años salgo a decirlo ahora y está buenísimo".

Carla, también declaró que Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. "Yo no se si hubo alguna actuación, yo puedo decir que es mentira que ella quiso avanzar a Darthés, pero estoy segura que el no la violó". Por otro lado, afirmó que no está de acuerdo con denunciar diez años después. Escuchá el audio.

CÓMO CONTINÚA INVESTIGACIÓN

El abogado, Fernando Burlando, había afirmado que hay un testigo clave que desmentirá la denuncia que realizó la actriz en perjuicio del actor. Según trascendió desde la defensa una persona muy cercana a Thelma romperá el silencio este mismo sábado y podría poner en duda la palabra de la actriz de 26 años. Si bien Burlando no quiso entrar en detalle para no complicar una causa que ya de por sí es complicada, aunque adelantó que este mismo sábado se dará a conocer una nota radial que podría darle oxígeno al cuestionado actor. Pero el audio se conoció antes.

"Saldrá una nota que puede ser reveladora, esto puede quitar muchas dudas a la gente que no confía en Juan Darthés, es un testigo clave, fundamental, y sobre esto la Justicia de Nicaragua debe tenerla en cuenta al momento de decidir si esta causa pasa a otra etapa o no”, sentenció.