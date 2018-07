La inusual huelga de los repartidores en bicicleta por las duras condiciones de trabajo

Las empresas que trabajan con plataformas de servicios suelen ser defendidas a capa y espada por sus empleados o socios. Pero ese no sería el caso del servicio de delivery Rappi, que ahora se encuentra sin servicio debido a que sus empleados están de paro como consecuencia del esquema de contratación de la empresa. Según le relataron a Big Bang empleados de la empresa, las condiciones serían lejos de ser las ideales.

Rappi en el último tiempo decidió cambiar algunas de las normativas que tiene para sus repartidores entre las que se destacan que los más antiguos, según denunciaron los empleados, tendrán que hacer los viajes más largos, menos rentables y a destinos más peligrosos para que los que mejor pagan y son más cómodos estén para los recién ingresantes.

Una de las imágenes de la protesta de los repartidores de Rappi.

¿Cómo se hace para ser repartirdor de Rappi? Muy simple. Uno debe bajar la aplicación en el celular, ingresar su DNI y completar una serie de datos para que la empresa le pida una documentación. De ahí que se comienza a trabajar por comisiones sobre la cantidad de viajes que se realice. A mayor cantidad es mayor el dinero que se le debería pagar. También ingresan otros tipos de variables para terminar lo que se le pagará por envío a cada empleado. Una de ellas es la velocidad con la que toma el pedido.

Uno de los empleados que quiere ingresar para hablar con los responsables.

“Si me bajo de la bici a tomar agua y no respondo automáticamente un pedido me bajan la calificación y cobro menos”, explicó uno de los empleados. Es por eso que uno de los motivos del reclamo es la implementación de un salario fijo a para cada uno de ellos. A su vez otro de los pedidos es que contraten una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) para que las personas que “pedalean” para la empresa tengan acceso a cobertura médica.

Al cierre de la nota el conflicto todavía no había sido resuelto.

Durante la medida de fuerza que comenzó ayer la empresa aumentó hasta $60 la base del pago por pedido entregado para no dejar de prestar el servicio. Big Bang intentó saber las cifras promedio que reciben los repartidores pero todas varían. “Nadie sabe bien cuánto se gana porque la empresa fija la tarifa, que varía todo el tiempo, de forma unilateral”, agregaron. Rappi es una empresa que comenzó en 2015 en Colombia. Este año arribó al país para competir con Pedidos Ya, la otra aplicación del mismo segmento.