Las sensaciones de una madre de Tribilín: "Me dan pena los hijos de las maestras, pero quiero que ellas paguen"

Valeria García , madre de Facundo, uno de los chicos que fue alumno de Tribilín, el Jardín del Horror, de San Isidro, respira. Se la escucha realmente contenta del otro lado de la línea. "Estoy feliz, feliz. No me salen las palabras para contar cómo me siento. En muchas ocasiones tuvimos miedo de que la causa prescribiera, pero Dios quiso otra cosa. Tuvo que ser así", señala.

Han pasado casi seis años desde en febrero de 2013, Diego Hernayes, preocupado porque observaba conductas extrañas en su hija de tres años, decidió esconder un iPod en la mochilita que la niña llevaba habitualmente al jardín de infantes Tribilín, de San Isidro. Así descubrió una espeluznante situación de humillaciones, gritos y golpes de parte de las docentes para con las criaturas. Las grabaciones del iPod de Hernayes se difundieron por televisión y estremecieron al país. Ahora, al fin, lograron Justicia con las ejemplares condenas a Noemí Núñez, Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, Mariana Buchniv y Gisela Diap, todas ellas con penas de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de "Abandono de persona agravado por graves daños".

Las maestras recibieron condenas ejemplares con penas de prisión efectiva.

-Esto tiene que servir para que no vuelva a suceder. Estoy conforme con las penas. Yo creía que Noelia, Yanina y Noemí iban a ser las más implicadas y a las otras dos les iban a dar penas menores. Así fue. Pero no sólo estoy contenta con las penas, sino porque los jueces han determinado que los chicos han sufrido una conducta de tortura.

-¿Las viste hoy a las maestras en la sentencia?

-No vinieron, no se presentó ninguna. Tenían derecho a no venir. Supongo que no quisieron exponerse.

-¿Le vas a contar algo a Facu de lo que pasó hoy?

-Por el momento decidimos que no. Decidimos que esté resguardado. Recién tiene 7 años. En algún momento habrá que hablar de todo esto, pero todavía no es tiempo. Nosotras fuimos en busca de Justicia para los chicos y fue muy dura la lucha. Yo se lo debía a mi hijo.

-¿Qué sensación te produce la condena?

-Lo que me da pena es que ellas tienen hijos de la edad de los míos, y que esos chicos van a crecer sin sus madres. Ellas a mí me tienen sin cuidado y quiero que paguen. Me dan pena sus hijos, me duele como mamá porque no tienen la culpa, pero bueno, mi hijo tampoco tiene la culpa y ni él ni sus compañeritos tuvieron la consideración que se merecían.