Santiago, el décimo hijo de Maradona, dijo que irá hasta las últimas consecuencias: "Estoy conmovido"

Tal y como informó BigBang hace tres años, Diego Armando Maradona tendría un décimo hijo biológico -por aquel entonces sexto- en La Plata. Su nombre es Santiago, tiene 18 años y está dispuesto a ir a fondo para saber si el ex DT de la Selección Argentina es realmente su papá.

Santiago, el supuesto hijo de Maradona en La Plata.

Fue Matías Morla, el abogado y amigo de Maradona, quien confirmó que Santiago está en la lista de herederos de El Diez, entre los cuales se encuentran Joana, "Lu" y Javielito, fruto de una relación que tuvo Maradona con dos mujeres distintas entre 2001 y 2004, fecha en la que se realizó varios tratamientos contra las adicciones en distintas clínicas de La Habana.

A los 15 años, Santiago ya había decidido ir hasta las últimas consecuencias.

El adolescente mantiene firme sus esperanzas de llevar con orgullo el apellido Maradona, tal y como lo hacen Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando. O por lo menos así lo hizo saber en un audio que le envió al programa Nosotros a la mañana.

"La verdad es que estamos muy conmovidos, como pudiste ver salió en las noticias… en las noticias no, en Internet más que nada, yo estoy justo en la computadora y lo vi. Me puso feliz que por lo menos el abogado Morla haya aceptado que estoy, por así decirlo”, manifestó.

Y agregó: “Pero bueno, como siempre voy a esperar el marco legal. Estoy muy movilizado. Se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder. Un beso, un saludo, estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados".

Como detalló este portal años atrás, Santiago es hijo de Natalia Garat murió en 2005, a los 23 años, a causa de un cáncer de pulmón. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego.

Según confirmó Fabián Musto, abogado de Santiago, el joven tiene previsto retomar los trámites de filiación que había abandonado hace un tiempo. La demanda por filiación había sido iniciada por su mamá, pero la causa se diluyó con su fallecimiento. ¿Será hijo de Maradona?