¿Qué dicen los astros sobre la Selección y su rendimiento en los tres primeros partidos?

El pulpo Paul no apareció aún pero no tardará en dar sus veredictos. Si no es él puede ser cualquier otro elemento que llene de esperanza a los fanáticos del fútbol. En la cuenta regresiva ante la llegada del Mundial y para seguir alimentando la esperanza le pedimos a Jimena Latorre que nos relate cómo está aspectada astrológicamente la Selección, Lionel Messi y Jorge Sampaoli.

Mirá el video!

Los tres primeros partidos que jugará la Selección son claves, no sólo para pasar a la segunda fase, sino para conocer cómo rinde cada jugador con la estrategia del técnico. Según el panorama, los dos primeros enfrentamientos podrían resultar victoriosos para el equipo liderado por la pulga pero costará más el tercero, Mirá el video.

Lo cierto es que no arrancó el mundial y dos de los jugadores argentinos tuvieron inconvenientes con lesiones graves y debieron ser reemplazados. Ocurrió primero con Sergio Romero y luego con Manuel Lanzini. Sobre cómo seguirá la suerte y la salud del equipo Latorre anticipó que podrían ocurrir otros conflictos a más jugadores y reveló quiénes estarán fuertes para dar lo mejor en la cancha.