El descargo de Cabito luego de su salida de Basta de todo: "Matías lo decidió"

Después de que Matías Martin anunciara al aire la salida de su compañero Eduardo “Cabito” Massa Alcántara del programa Basta de Todo, esta tarde el periodista radial decidió romper el silencio, y utilizó su redes sociales para hablar de la situación.

Además de explicar que hacía dos años que ya sabía que iba a dejar el programa, "Cabito" también contó de la charla que tuvo con Martin y habló de los problemas de salud que lo llevaron a desmejorar su rendimiento laboral.

El periodista reveló que la decisión de su salida de la radio fue de Matías Martin.

"Es muy doloroso para mi esta situación, dejar un trabajo que amé durante más de 15 años y más de 18 en la empresa. Trabajo que me dio mucho y al que le di mucho yo también. Pero es eso, un trabajo. No es ni un matrimonio, ni un club de amigos. Y en un trabajo cuando sos útil o funcional sos parte y cuando dejas de serlo te invitan a retirarte. Y esta bien que así sea", dijo al principio de su descargo.

Del mismo modo, agregó que este fue un año muy complicado porque murió su abuela y se separó de su pareja, con quien estuvo ocho años. Sobre esto, dijo que su humor estuvo muy afectado y que por eso mismo él siente que su trabajo lo sintió.

"Hace muchos meses que me había informado que a fin de año se terminaba mi participación en el programa, no hay dudas que mi humor cambio. Primero iba a terminar a fin de año, después fin de noviembre y después me pidió que sea el viernes cuando terminaba la fiesta, es por eso que no subí al escenario a saltar y bailar con el grupo del programa", dijo en referencia a la decisión que tomó el periodista Matías Martin, quien fue el que tomó la decisión de desvincularlo a él del programa.

Por otra parte, dijo que los problemas de salud no ayudaron a que su participación laboral mejorara, sino que muy por el contrario complicaron las cosas en la radio con sus compañeros.

"Cuando sos híper obeso tenés trastornos de sueño y te quedas dormido en cualquier lado, manejando, sentado o en una radio. En ese momento hace casi 2 años me dijeron que yo no seguía por este motivo y gracias a la enorme gestión de quien era en ese momento el gerente artístico hizo que de vuelta la situación y la opinión de quien me había dicho que no seguía, y después de mi operación yo volví al aire pero algo se había roto de ambos lados", confesó un poco decepcionado.

Por último, le agradeció Martin por la oportunidad de crecimiento que le dio durante todos estos años y por la cantidad de cosas que compartieron.

Finalmente, para cerrar el tema, "Cabito" fue de invitado al programa de Pamela David, y allí aseguró que la decisión de su desvinculación fue total y exclusivamente de Matías Martin.

"Con Matías en un momento estuve más cerca y después más lejos. Hoy tenemos una relación de diálogo de dos personas que deciden algo. Él decidió que yo no sea más parte del programa y me parece que está bien porque es el líder del grupo y las decisiones las tiene que tomar él", dijo y agregó antes de cerrar: "Por ahí Matías sintió que el programa necesitaba otra cosa que yo no se la podía dar".