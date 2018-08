El drama de Andrea Estévez: separada y engañada a tres meses de haber sido mamá

A solo 3 meses de haberse convertido en madre, Andrea Estévez pasa hoy por su peor momento. Después de haber tenido complicaciones en su embarazo, lo que la obligó a tener a su hija Hannah en Miami, la ex vedette confesó que decidió separarse de su pareja por una infidelidad.

Andrea Estévez y Juan Manuel García se separaron.

La confirmación de la triste noticia llegó días atrás, cuando Estévez habló en Infama recargado y confesó que ella y el empresario Juan Manuel García habían pasado antes por una crisis, pero que finalmente ahora habían decidido separarse por una traición.

Según contó, lo que ocurrió es que su novio empezó a rodearse de amistades inmaduras, que lo arrastraron a cometer errores. "Estando embarazada de 8 meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente", reveló con angustia.

Además, confesó que "la traición, la mentira y la infidelidad" son cosas que no puede perdonar, y que por eso optó por alejarse. "Hoy siento que la persona que está conmigo no la conozco", añadió.

Sin embargo, esto no fue todo lo que pasó, porque en las últimas horas las cosas empeoraron cuando el periodista Javier Ceriani, quien vive en Estados Unidos hace muchos años, denunció que la vedette había tenido a su hija en Miami para obtener los beneficios que eso trae.

Andrea Estévez afirma que el médico le prohibió volver a la Argentina para tener a su hija. Por otro lado, el periodista Javier Ceriani asegura que la pareja lo había planeado hace mucho tiempo. Vos, ¿A quién le creés? #Incorrectas pic.twitter.com/b9w5lrofaD — Incorrectas Ok (@IncorrectasOk) 13 de agosto de 2018

"Todos los millonarios de Dubai, todos los rusos están teniendo hijos en los Estados Unidos. En la Argentina también eso se puso de moda, como si eso te fuera a salvar de alguna situación. Ella planeó tener un hijo en los Estado Unidos", aseguró en el programa de Moria Casán.

Además, al terrible momento que le toca vivir a Estévez, también se le sumó que en las últimas horas trascendió un rumor que dice que Juan Manuel García la habría engañado con otro hombre, por lo que ella habría decidido separarse en pésimos términos.

A raíz de todo este escándalo, finalmente la vedette rompió el silencio, aunque en lugar de salir en TV, prefirió usar sus redes sociales para aclarar la situación.

COMUNICADO

Ante las declaraciones del Sr. Javier Ceriani en conocidos programas de televisión de Argentina, quiero aclarar que no tengo ni tuve jamás relación personal, laboral ni profesional con el , desconoce absolutamente todo de mi vida privada . — ANDREA ESTEVEZ (@estevezandrea) 14 de agosto de 2018

"Ante las declaraciones del Sr. Javier Ceriani en conocidos programas de televisión de Argentina, quiero aclarar que no tengo ni tuve jamás relación personal, laboral ni profesional con él , desconoce absolutamente todo de mi vida privada", sostuvo.

Del mismo modo, le agradeció a todos los medios por el apoyo que le han brindado durante estos días, y contó que lo único que desea es llegar a su país para reencontrase con sus afectos y retomar su trabajo.

Una publicación compartida de Andrea (@estevezandrea) el 14 Ago, 2018 a las 6:59 PDT

"Me estoy manteniendo aisalada para que Hannah pueda tener hoy una mamá lo más fuerte posible". cerró.