"¡El periodista más caliente!": el video de Ciccioli, en el que le muestra el "bulto" a Nieves Jaller

En las últimas horas, la bailarina Nieves Jaller, ex pareja del cantante Ale Sergi, del grupo Miranda, acusó públicamente a Martín Ciccioli de acoso sexual.

La también modelo compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter sumado a algunas capturas de chat donde se lo ve al periodista de canal Trece y TN contándole que sigue casado y que tiene fantasías sexuales con ella.

Fueron muchos los que no creyeron en la palabra de la morocha, razón por la cual además decidió compartir en su cuenta de Twitter un video que tiene al periodista como protagonista.

"¡Mirá, eh! mirá como está. No la puedo sacar porque estoy manejando. ¡El periodista más caliente y la que mejor sabe tener sexo!", se lo puede oír en el breve clip a Ciccioli mientras maneja y se sostiene su miembro.

Miren al Periodista @MartinCiccioli acosándome mandándome su pene mientras maneja poniendo en riesgo la vida de las personas que tanto cuida?.. #lamentable pic.twitter.com/kF0ZFKqaEl — NievesJaller (@Nievesjaller) 25 de octubre de 2018

Ante las desagradables palabras del periodista durante el video, Jaller aclaró que nunca tuvo relaciones con él y cerró: "Quiero aclarar que jamás tuve sexo con el ´señor´ Martin Ciccioli. Ante todo por ser un hombre casado. Soy madre y respeto la familia ante todo.. lamentable que el no lo haya hecho. El video sigue ... diciendo ´inmundicias´ y Ciccioli sabe que es así".

Quiero aclarar q Jamás !! Tuve sexo con el “señor” @MartinCiccioli ante todo por ser un hombre Casado ! Soy madre y respeto la familia ante todo.. lamentable q el No lo haya hecho — NievesJaller (@Nievesjaller) 25 de octubre de 2018

El video sigue ... diciendo “inmundicias” @MartinCiccioli sabe q es así — NievesJaller (@Nievesjaller) 25 de octubre de 2018

Consultado por BigBang, Ciccioli optó por guardar el silencio, se negó a dar declaraciones referidas a este asunto y solo se animó a manifestar su inocencia. El que sí habló fue su abogado, Mauricio D'Alessandro, quien explicó que el periodista está analizando autodenunciarse y poner su teléfono a disposición de la Justicia para demostrar su inocencia.

En diálogo con Clarín, D'Alessandro reveló que Ciccioli "se va a autodenunciar y poner a disposición su celular y su IP (el número que identifica a cada dispositivo) para que se crucen los llamados y poder saber si hubo tráfico de llamadas". A su vez, el letrado reveló que el periodista defiende su inocencia y que nunca se aprovechó de una situación de poder para obtener un “favor sexual".

Quieren mas !??? Por que no se dejan de acusarme a mi. Enfermos, Mafiosos... psicopata es este tipo @MartinCiccioli que lo vengo aguantando hace años .. #NoesNo Lo lamento pic.twitter.com/4k61rVsnSc — NievesJaller (@Nievesjaller) 24 de octubre de 2018

Por último, el abogado sentenció: “Él sostiene que jamás la acosó”. Al revelar que estaba siendo acosada por el periodista, Jaller comenzó a revivir toda clase de insultos a través de las redes sociales, por lo que optó por dar a conocer algunos chats que demostrarían el acoso.

En los mensajes que publicó en Twitter se puede leer como el periodista de El Trece le cuenta que tuvo un sueño erótico con ella. “No me lo vas a creer. Por ahí estás de novia. Yo sigo en familia como un Dandy, pero soñé contigo. Que me hacías sexo oral debajo de la frazada de la casa de un amigo”, dice una de las capturas.

Martín Ciccioli se auntodenunciará.

Ante esto, la bailarina trató de “enfermo” a Ciccioli y sentenció: “¿Quieren más? Porque no se dejan de acusarme a mí. Enfermos, mafiosos... psicópata es este tipo (por Martín Ciccioli) que lo vengo aguantando hace años. No es no, lo lamento”.