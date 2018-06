Esposa e hija lo bancan: las mujeres de la familia Darín salieron con los tapones de punta a defender al actor

Los ecos de las acusaciones de maltrato de Valeria Bertuccelli a Ricardo Darín aún se hacen sentir. Y esta vez, la voz que se hizo sentir fue la de alguien más que cercano al actor: su esposa Florencia Bas.

Florencia Bas salió en defensa de su marido.

En su cuenta de Facebook, compartió un texto escrito por Vanesa Weinberg, quien en los años '80 y '90 fue parte de Las Hermanas Nervio, un dúo cómico con Bertuccelli como socia.

"Bette Davis y Joan Crawford eran dos actrices exitosas con fama y dinero, sin embargo, no eran felices. Sólo podían ver el lado vacío de sus carreras, y sus carreras eran ellas mismas. Preocupaciones tales como conseguir que su nombre sea más grande que la del otro, que si el otro es mejor que yo o si gana más, muy atentas a lo que diga o no diga la prensa, querer ganar más dinero aún. Sí, ¡aún más!", comienza señalando el texto.

En el escrito, Weinberg asegura sentirse "triste" de presenciar "el estado de desequilibrio" de Bertuccelli. "Desparramó mugre a diestra y siniestra, en un día tan susceptible como el día de la votación por el aborto legal mostrando así un espíritu muy oportunista", agrega.

Con dureza, el texto tilda a la actriz como "reina del destrato" y asegura que debería "disculparse con mucha gente" de manera "más directa, más humana".

"No conozco mejor persona"

Por su parte, Clara, hija de Darín y Bas, publicó en su cuenta de Instagram una imagen abrazando a su padre acompañada por un cariñoso mensaje de apoyo.

"No conozco a una persona más atenta y respetuosa. No conozco persona más cariñosa y amorosa. No conozco persona más cálida y sensible. No conozco mejor persona. Y todos los que te conocen, te conocen igual que yo", escribió.