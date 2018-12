Nieves Jaller volvió al ataque contra Martín Ciccioli: "¿Todos avalan que siga en pantalla?"

La modelo explicó que el periodista no se presentó ante la Justicia a pesar de haber sido notificado. Además cuestionó que siga en la TV a pesar de la denuncia de acoso.

Después de algunos días de calma, este lunes Nieves Jaller volvió a utilizar sus redes sociales para contar el calvario que sufrió por parte del periodista Martín Ciccioli, quien fue denunciado formalmente por la modelo por acoso sexual.

Aunque la causa está en trámite y está caratulada como bajo el delito de "Hostigamiento", Jaller aseguró hoy en su Twitter que todos los compañeros de trabajo de Ciccioli, incluida la conductora Mariana Fabbiana, son cómplices del periodista porque le permiten estar al aire a pesar de que tiene una causa penal abierta, a la cual por cierto ni siquiera se presenta a pesar de haber sido notificado.

"Ni siquiera se presentó para pedir disculpas. Esto no va a quedar así, porque tengo mucho más material para presentar ante la Justicia", aseguró en comunicación con este portal.

Nieves Jaller se mostró enojada porque Martín Ciccioli no se presentó ante la Justicia.

La primera vez que Jaller habló sobre el tema fue a finales de octubre, cuando contó que conoció al periodista en el año 2013 y que enseguida él comenzó a hacerle sugerencias sexuales.

“Durante mucho tiempo me mandó mensajes y yo lo bloqueé de todos lados”, aseguró, aunque en aquel entonces también contó que él le mandaba fotos de sus partes íntimas, y muchos videos suyos mientras jugaba con su lengua.

Después de eso, las cosas tomaron otro color, y finalmente la modelo decidió mostrar videos, capturas de pantalla y hasta audios de los mensajes que el periodista le mandaba para acosarla.

Ciccioli negó siempre haber acosado a Jaller.

Sin embargo, las cosas no quedaron así, porque convencida de que quería hacer Justicia por lo que había vivido, la bailarina hizo una denuncia formal contra el periodista por acoso sexual.

Aunque según ella la causa avanza bien, esta tarde aprovechó su espacio en las redes sociales para mostrarse enojada porque Ciccioli sigue en TV aún cuando tiene una causa abierta en su contra.

Ciccioli y Mariana Fabbiani trabajan juntos en el magazine DDM.

"No voy a abandonar mi causa de ninguna manera. @MartinCiccioli Miente !!!! Me cansé y voy a subir cada día en pantalla cada hostigamiento que he sufrido", aseguró, y al mismo tiempo se mostró enojada porque él sigue como panelista en el Diario de Mariana a pesar de todo lo que pasó.

Incluso, desde su Twitter se preguntó si la tendrían que haber violado y matado para que alguien en Canal 13 decidiera alejarlo de la programación.

La “SeÑora” del @ddm_oficial @marianafabbiani Sabe que el Acosador y Gran Compañero @MartinCiccioli por sugerencia de su Impresentable #abogado @dalessamauricio No Se Presentó a Ninguna Mediación q fue citado? q bueno lo q hace en el señor en el “trabajo” pic.twitter.com/KpLKgfwNvk — NievesJaller (@Nievesjaller) 3 de diciembre de 2018

"La causa penal y civil está en curso y el acosador no se presentó nunca", confirmó. Finalmente, criticó el respaldo que Mariana Fabbiani le da a su compañero, y cuestionó si en verdad la conductora está al tanto de todo lo que hizo y hace el periodista.

"Degenerado, preséntate, da la cara !!! Destruye familias. No vas a salir ni del país por lo que estás haciendo", dijo enojada la modelo.

Degenerado preséntate da la cara !!! Destruye familias . No vas a salir ni del país por lo que estás haciendo — NievesJaller (@Nievesjaller) 3 de diciembre de 2018

Sobre esto, Nieves Jaller explicó a BigBang que como el acusado es Ciccioli, la notificación le llega a él, pero en caso de que no se quiera presentar, puede ir su abogado en su representación.

Por esta causa, el periodista designó a Mauricio D'Alessandro como letrado, quien hace unas horas desmintió a la modelo, ya que aseguró que su defendido sí se presentó ante la Justicia y puso a disposición su celular. "Lleve el suyo y haga lo mismo", le sugirió el abogado y esas palabras enfurecieron a la vedette.

si me vuelve decir degenerado, la voy a demandar yo a ud. — Mauricio Dalessandro (@dalessamauricio) 3 de diciembre de 2018

"A mí que no me vengan a doblar las palabras. Ciccioli ni siquiera se presentó para pedir disculpas y está sentado al lado de Mariana Fabbiani todos los días. Quiero que no trabaje impunemente, como lo hace", sostuvo y añadió que desde Canal 13 nadie se comunicó por este tema.

Además, dijo que le molesta muchísimo que él siga con su trabajo en TV y que nadie haya dicho nada sobre las acusaciones en los programas que trabaja. "¿Todos avalan que un tipo así siga en pantalla?", cuestionó a BigBang.

Jaller se presentará en la Justicia la semana que viene.

"Estoy segura que va a tener otra denuncia penal más Ciccioli porque conozco a otra mujer que tomó la decisión de denunciarlo. Yo tengo un montón de pruebas más y estoy citada para la semana que viene para presentar mi celular.

Por útimo, añadió que lo más le importa es que las mujeres sepan qué clase de persona es, y que no siga con su trabajo en los medios como si nada hubiera pasado. "Quiero que el tipo pague por lo que hizo y cumpla con la pena que le corresponde. Quiero que se haga justicia", cerró.