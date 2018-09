Sigue la polémica: "La Faraona" acusó a Maru Botana de no tener sentido del humor

El instagramer Martín Cirio, más conocido como La Faraona, reaccionó ante el temor expresado por Maru Botana en BigBang a los comentarios que los seguidores de éste le hacen en las redes sociales. "No tiene sentido del humor", sentenció.

"Me parece exagerado lo de ciberbullyng, nadie está riéndose de Maru Botana (...) sino de una particularidad de ella, no de ella en sí", dijo Cirio riéndose a través de su instagram. Es como cualquier famoso hace algo y uno se rie de eso o critica. Si no no vamos a hablar de nada".

"Me da cosita igual que diga tengo miedo. Además los comentarios que le están haciendo no son agresivos", dijo con cierta culpa.

Además la comparó con Luciana Salazar, quien habría demostrado sentido del humor ante una situación similar.





Botana había mostrado su temor a los farafans, como se autodenominan los fans de La Faraona: "Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. (...) no quiero que se me ataque por mi forma de pensar", dice en torno a los que la agreden por estar en contra de la legalización del aborto.

Maru Botana y su temor por "pensar distinto".

Por último, Cirio reconoció como positivo el hecho de que la cocinera sumó una numerosa cantidad de adeptos a sus redes sociales. Los posteos de la cocinera tenían en promedio unos 3.000 likes, pero luego de los comentarios de Cirio, se cuadriplicó la cantidad, al igual que la cantidad de mensajes que recibe.