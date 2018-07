A 40 años del primer bebé de probeta, "Mamá probeta", la extraña canción argentina que repudió el adelanto científico

Se quejaban de que no tejía escarpines y profetizaban su destrucción.

El 25 de julio de 1978 nació Louise Brown, la primera "bebé de probeta". La gestación de Louise fue un acontecimiento absolutamente revolucionario en la historia de la medicina. Es que Louise fue fecundada dentro de una probeta que dos días después fue devuelta al útero materno. El hecho fue el corolario de nueve años de investigaciones científicas y le valió el Premio Nobel de Medicina al doctor Robert Edwards.

Cuarenta años después, se calcula que alrededor de siete millones de personas en el mundo nacieron merced a técnicas de reproducción asistida. La Argentina, incluso, cuenta con su propia Ley de Reproducción asistida. Louise Brown, aquella pionera, está a días de cumplir 40 años y ya es mamá: el 20 de diciembre de 2006 tuvo a su hijo, Cameron John Mullinder, por parto normal. Su hijo pesó 2,700 al nacer, "diminuto pero perfecto", como lo definió, orgullosa, su madre.

Louise Brown, primera bebé de probeta, rodeada de amor y de enfermeras.

En su momento, el nacimiento de la primera "bebé de probeta" originó una controversia mundial. No faltaron quienes, desde una perspectiva religiosa, conservadora o las dos cosas, cuestionaron éticamente la fertilización asistida. Incluso en 2013, la iglesia católica argentina se opuso a la sanción de la Ley de Reproducción Asistida por abrir lo que llamaron "el mercado de la vida humana" , por la posibilidad de que el adoptante fuera un único padre o madre o dos personas del mismo sexo, pero sobre todo porque los embriones que no se utilizan son descartados, y -lo vemos en estos días durante los debates por la legalización del aborto- para muchos católicos y evangélicos los embriones son algo así como personas.

Lo cierto es que en 1978, mientras los padres, felices, cambiaban los pañales de la pequeña Louise, la fertilización asistida encontró un opositor feroz en el lugar menos esperado: un grupo argentino de rock. Vivencia, el dúo que formaban Eduardo Fazio y Héctor Ayala, supo convertir en un hitazo (de hecho, fue el corte de difusión del LP editado ese año) una canción titulada Mama probeta, que se oponía con curiosos argumentos a la novedad. Vivencia se imaginó las manos de un bebé luchando, pertinaces, por romper la probeta que los asfixiaba. El tema lamentaba que la probeta no supiera tejer escarpines de color (¿sabía tejer escarpines negros, acaso?) y que no tuviera antojos. La alusión a "Nuestro Señor" en el tema permite inferir las convicciones religiosas desde las cuales había sido escrita la canción. Luego, severo, profetizaba, "Mamá probeta, estás inquieta, porque pronto llegará tu destrucción". Cuarenta años y siete millones de nacimientos después, estamos en condiciones de asegurar que la profecía no se cumplió.

Mamá probeta



Hay una vida, desconocida

como una estrella, sola y perdida

en un mundo artificial.



Tiene la forma de una tristeza

crispa las manos con impotencia

en un vientre con paredes de cristal



Mamá probeta, sos incompleta

pues te falta el compañero del amor

Mamá probeta, sos incompleta

pues te faltan los antojos y el rubor



Hay una vida que no comprende

porqué la noche, no es diferente

pues le falta de dos cuerpos el calor



Hay una vida que busca a un duende

que llegue al cielo en barrilete

porque quiere conocer nuestro Señor



Mamá probeta, sos incompleta

pues no tejes escarpines de color

Mamá probeta, estás inquieta

porque pronto llegará tu destrucción.