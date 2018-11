"Por mi hija no les dieron ni un día", la indignación del papá de Lucía Pérez tras la sentencia

"Estamos totalmente sorprendidos, la condena es por la venta de droga y no por el crimen", dijo a BigBang Guillermo Pérez sin poder creer sus propias palabras.

El asombro no es sólo de ellos, aparece en las redes sociales y en la calles de Mar del Plata, donde muchos salieron a mostrar su descontento por la decisión que tomaron hoy y de forma unánime los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, quienes decidieron absolver a los tres acusados por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida el 8 de octubre de 2016.

La familia de Lucía Pérez está disconforme con el fallo.

"Dijeron sólo que les daban una condena de 8 años de cárcel por vender droga en escuelas, pero con las pruebas que había, tendría que haber sido una condena por la muerte de mi hija", explicó indignado Pérez.

La lectura del veredicto se dio este lunes a las 14:30 y duró menos de cinco minutos. Allí, los jueces Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Facundo Gómez comunicaron la condena para Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes recibieron una pena de 8 años de cárcel por "tenencia y comercialización de estupefacientes, agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela".

Dos de los tres acusados fueron condenados por vender droga y no por el crimen.

Además, se les impuso a los dos una multa de $135.000, mientras que Alejandro Maciel finalmente fue absuelto por el delito de encubrimiento y pronto será excarcelado.

Según el papá de la adolescente, esto pasó porque el tribunal no tiene idea de la que significa la violencia de género y porque los peritos no supieron estar acorde a la situación. Además, criticó el accionar de la ex fiscal del caso, María Isabel Sánchez, a quien la Justicia también ordenó investigar por su labor en la etapa de instrucción, cuando aseguró públicamente que Lucía Pérez había muerto por el dolor que le había provocado sufrir un empalamiento.

Aunque en el juicio no se pudo probar que la joven haya sido siquiera abusada sexualmente, lo cierto es que sí quedó establecido que murió tras una asfixia tóxica, provocada por el excesivo consumo de droga, situación que aparentemente se produjo porque Farías la llevó a su casa y le ofreció, o la obligó, eso no quedó determinado, a consumir estupefacientes.

Matías Farías era el principal acusado de haber violado y matado a Lucía Pérez.

"Casi ni se nombró nada a mi hija hoy. No dijeron nada de la muerte y no dieron ni una explicación. Por mi hija, a los acusados no les dieron ni un día", sentención indignado, y muy cansado de vivir en la injusticia.

"Esto es un papelón internacional, es una violencia patriarcal total. Y creo que tiene que haber una influencia atrás. Estamos hablando de narcos, ¿nos tenemos que esconder debajo de una baldosa ahora?", preguntó indignado, al mismo tiempo que reveló que detrás de la muerte de su hija hay personas importantes de la ciudad, como es el caso del padre de Offidani, que es un reconocido escribano de Mar del Plata.

"El primero que recibió a mi hija en la sala de Playa Serena, es un médico que es funcionario de la municipalidad. No trabajaba ahí como médico, y no sabemos por qué la recibió. Además, no escribió el ingreso de mi hija en el lugar, y dejó el acta de defunción en blanco, por eso nosotros remarcamos tanto esto. Yo me pregunto, ¿qué hacía ahí?", cuestionó con dudas.

Lucía Pérez falleció por una asfixia tóxica.

Por último, Guillermo Pérez explicó a BigBang que él y su familia van a reunirse mañana mismo con su abogado, Gustavo Adolfo Marceillac, para ver cómo siguen ahora judicialmente, con una posible apelación de la condena.

"Pedimos no seguir en Mar del Plata, porque estos tribunales no entienden de violencia de genero. Le dieron ocho años, hace dos que están presos; dentro de tres años los tenemos de vuelta en la calle", finalizó molesto.

El caso

Según lo que cree la familia de Lucía Pérez y su abogado, el día anterior a su muerte, la adolescente le compró droga a Matías Farías, quien se la había ido a ofrecer a la puerta de la escuela.

Como la joven no tenía todo el dinero, el ahora condenado le dijo que le fiaba la compra, y que después le pagaba. Por eso mismo, al día siguiente, el sábado 8 de octubre, Farías la contactó por celular y le pidió si podían ir hasta su departamento para que ella le diera la plata restante.

Lucía Pérez murió el 8 de octubre de 2016.

Con la camioneta de Juan Pablo Offidani, ambos pasaron a buscar a la chica, y la llevaron hasta la casa de Farías, donde ambos se quedaron solos. Allí, además de tener relaciones sexuales, que para la querella ocurrieron sin el consentimiento de la víctima, el acusado habría drogado a Pérez, lo que le provocó una asfixia tóxica y su posterior muerte.

Al darse cuenta de que la joven estaba mal de salud, Farías llamó con urgenia a Offidani y Alejandro Maciel, quien habría acondicionado el cadáver de la adolescente, y los tres juntos llevaron a Lucía Pérez a un centro médico cercano, donde ya llegó sin vida.

Para los papás de la chica, lo que pasó después es que Maciel fue a la casa de Farías para ocultar la droga antes de que llegara la policía, por lo que en la casa del acusado sólo se pudo encontrar una balanza.