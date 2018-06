Quién es Rafael, el “otro” novio oculto de Nahir y por qué su testimonio es clave

“Rafael es diez mil veces mejor que vos”. Esas fueron las palabras que, según la última declaración de Nahir Galarza, desataron la última pelea que mantuvo con Fernando Pastorizzo horas antes de acribillarlo de dos balazos en la madrugada del 29 de diciembre. El joven en cuestión declara esta semana en el juicio como testigo. Por qué es importante su testimonio y a qué apunta la defensa de Nahir.

Nahuel cumplió 19 años en febrero y estudia Profesorado de Eduación Física.

La noche del domingo 24 de enero, Nahir hizo una previa con tres amigas: Guillermina, Luciana y Sol Martínez; esta última ya declaró en el juicio y puso en jaque la defensa de Galarza. Esa noche, las chicas notaron que la confesa asesina tenía lastimados “los brazos y la pierna”. “Le preguntamos qué le había pasado y nos dijo que Fernando le había pegado”, reconoció Sol ante los jueces.

Nahir asegura que quería dejar a Fernando para salir con Rafael.

La noche siguió en el boliche Bikini, ubicado sobre la costanera de Gualeguaychú. Cerca de las dos y media de la mañana, Nahir y Fernando protagonizaron una fuerte pelea pública. ¿El motivo? “Nahir y Rafael se besaron”, aportó Sol. En efecto, según la versión de Nahir, Fernando la increpó luego de verla “con otro”.

"Por lo menos Rafael no me maltrata como vos".

“Los vi discutiendo, pero nunca lo vi a Fernando golpearla. Ella lo agarraba de los brazos y él del hombro. Me metí para separarlos y le pegué una trompada en el ojo derecho a Fernando. Le dije: 'Nunca más le pegues a una mujer'; porque Nahir nos había dicho esa noche que la había golpeado. Él se puso a llorar y a gritar. Me dijo que nunca le había pegado a una mujer y que no lo haría porque de chico había sufrido violencia”, relató Sol.

Fernando Pastorizzo fue asesinado cinco días antes de cumplir 21.

“Nahir era de tener muchas relaciones, aunque Fernando era el chico al que llevaba a la casa. Sé que se veía con otros, aunque iba y venía con Fernando. El año pasado salió tres meses con uno de sus profesores de la facultad. También estuvo con Joaquín O.; de hecho ella me contó que tuvo un atraso en octubre y que si estaba embarazada era de él”, reconstruyó Sol.

Rafael, que cumplió 19 años el dos de febrero, venía manteniendo encuentros casuales con Nahir desde hacía tres meses. El joven vive en Gualeguaychú y estudia Profesorado de Educación Física en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es fanático del deporte, juega al hockey sobre césped en el club Neptunia y toca la guitarra.

Los padres de Nahir declararán también esta semana.

Su testimonio permitirá saber un poco más de lo que sucedió la noche de Navidad en el boliche y determinar si, tal como intenta sostener Nahir, el tipo de relación que mantenía con la imputada era un noviazgo. El dato no es menor, la defensa de la joven busca probar que estaban de novios para derrumbar uno de los dos agravantes de su imputada: el vínculo.

La madrugada del 25, según le relató Fernando a sus amigos através de un crudo audio de WhatsApp en el que se lo puede escuchar llorar, Nahir y una de sus amigas lo agarraron y llevaron a la fuerza a la casa de los Galarza, que se ubica a dos cuadras del boliche. Allí, según la víctima, lo encerraron y le dieron una bestial paliza. Las últimas fotos del joven así lo confirman: tenía el rostro desfigurado.

Una de las últimas fotos de Fernando: así quedó tras la bestial golpiza.

El audio, que fue aportado al expediente por Agustín Ladner, uno de los amigos de Fernando, es contundente. Lo mandó a su grupo de amigos a las 8.46 de la mañana del 25. “Recién pude salir de la casa. Dice que yo la maltraté y yo nunca la toqué. Se me parte la cabeza mal. Me azotaron contra la pared como 45 mil millones de veces”.

Rafael declarará en el juicio. Es uno de los testimonios más esperados.

Aunque Fernando se refirió a la otra agresora como “una amiga” de Nahir, sus amigos apuntaron a Sol, por el golpe que había tenido lugar horas antes en el boliche. “Esa noche me fui del boliche y ellos se quedaron discutiendo. Está en las cámaras de seguridad. No fui a la casa de Nahir”, se defendió la joven.

Desde aquella madrugada, Nahir y Fernando volvieron a bloquearse de todos lados. Pero todo cambió el jueves 28 de diciembre cuando la estudiante de abogacía lo llamó para pedirle que le devolviera el cargador de su celular iPhone. Fue en remís hasta la casa de Fernando y aguardó, según su relato, en la vereda. Allí habría comenzado la discusión y, según su declaración, la joven accedió a que la llevara a su casa para “tranquilizar” a su víctima.

La casa de los Galarza y el local en el que, según Fernando, Nahir lo golpeó.

Lo que sucedió dentro de los Galarza es un misterio. La única que puede relatarlo es Nahir. Fernando está muerto y los padres de la imputada “no escucharon nada”, pese a que la rubia describió una situación de violencia, insultos y golpes. En su declaración aseguró, incluso, que Fernando la tiró de las escaleras y la amenazó con el arma reglamentaria de su ex suegro, Marcelo.

Después de mantener una discusión en la cocina, Nahir y Fernando fueron al dormitorio de la imputada, ubicado en la planta superior de la casa, y tuvieron sexo. “Cuando terminamos volvió a maltratarme. Me decía cosas por lo que había pasado en Navidad, que me había visto dándome un beso con Rafael. Me dio impotencia porque después de que se sacaba las ganas me decía estas cosas”, detalló.

"Al único que quiero es a Rafael".

“Le dije que no me hablara más y le conté que el chico con el que me había visto se llamaba Rafael y que hacía tiempo que me hablaba con él. Nunca se lo había contado a Fernando. Le dio un ataque de ira, me tiró de los pelos y me empezó a insultar. Me dijo que era una 'desesperada' y una palabra que él sabía que me afectaba: 'Sos una depresiva'”.

La versión de Fernando quedó inmortalizada en los mensajes que le enviaba a sus amigos. En los mismos, aseguraba que ya no quería “saber más nada” con Nahir. En efecto, se alegraba en las redes sociales de haberse “sacado” a una “loca de encima”. No quería seguir viéndola más, según recuerda su grupo de amistades.

"Adiós, mi ángel": la siniestra despedida de Nahir a Fernando tras asesinarlo.

Pese a eso, Nahir logró convencerlo de verse. Lo único que se sabe es que Fernando agarró su moto y la llevó a su casa. El resto forma parte de la versión de los hechos de la asesina, que fue modificada tres veces durante los primeros 20 días de la investigación. La noche del crimen, según la rubia, fue ella quien decidió ponerle un punto final a los “idas y vueltas” que mantenían desde hacía casi cinco años.

“Para que me dejara tranquila le dije que no pensaba dejar de verme con nadie por él y le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael; que por lo menos él me respetaba. 'Es diez mil veces mejor que vos', le dije y ahí se sacó del todo”, relató Galarza.

Así se mostró Nahir en la primera audiencia del juicio.

La noche siguió. Fernando y Nahir abandonaron la casa pasadas las cuatro y media de la mañana. Según ella, lo hizo amenazada. “Me sacó de la habitación y me empezó a decir que yo me iba con él. Cuando pasamos por la cocina, agarró el arma de nuevo y me apuntó en la panza”.

La asesina aguardó en la puerta mientras Fernando retiraba su moto del local contiguo que pertenece a la familia de Nahir -lo atiende su abuela- y tiene conexión directa con la casa. “Antes de abrir la puerta, apretó el gatillo del arma y me dijo que no se me ocurriera gritar o salir corriendo”.

Al llegar a la esquina, se encontraron con otro de los chicos con los que Nahir mantenía relaciones. El mismo que su ex amiga Sol mencionó en su declaración. “Vio a un chico con el que yo me hablaba que se llama Joaquín. Paró la moto y yo pensé que se había arrepentido, pero me dio el casco para que me lo ponga y me decía que me callara”.

Fernando no lo sabía, pero le quedaban pocos minutos de vida. Su cuerpo sería encontrado pasadas las cinco y media de la mañana por un remisero a pocos metros de la casa de la abuela de Nahir, en el otro extremo de la ciudad.