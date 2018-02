"¿Quién iba a pensar que teníamos un asesino acá enfrente?", se lamentó al padrastro de Camila

Camila Borda apareció muerta ayer en la bañera de la casa de José Carlos Varela, un vecino que trabajaba como casero en una vivienda de Junín. Tras el hecho, el atacante quedó detenido y esta tarde la familia de la nena de 11 años realizará una nueva marcha para pedir justicia por su muerte.

Por su parte, Guillermo, el padrastro de Camila, sostuvo que él conocía a Varela porque vivía enfrente de su casa, pero que nunca pensó que podría ser el asesino de la niña.

Camila Borda fue encontrada sin vida ayer por la tarde.

"Camila era una chica que no se daba con nadie. Fue a comprar cigarrillos y yo no tengo ni idea de cómo la engañó, pero pienso que por ahí le pidió que haga un mandado, no sé", dijo Guillermo este mediodía cuando fue consultado por los medios.

"Ella era una chica dulce, cariñosa, hacía las cosas que uno le decía y no era rebelde", agregó el padrastro y, en relación a eso, aclaró que lo que único que espera ahora la familia es que se haga pronto justicia por la terrible muerte. "Confiamos en la Justicia, pero no queremos que pase el tiempo y que no se haga nada", añadió.

La familia de Camila, la nena de 11 años violada y asesinada en Junín, cree que el hombre la engañó: "Quién iba a pensar que teníamos un asesino acá enfrente" https://t.co/CGuFjzMc09 pic.twitter.com/jnUHkrNYvR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 26 de febrero de 2018

En relación a esto, explicó que la madre de Camila, Karina, "está destrozada", porque "perder un hijo no es fácil", pero resulta mucho peor "en estas circunstancias".

Del mismo modo, dijo que él veía siempre a Varela atrás del alambrado y, que incluso una vez se le enfermó el perro y que por ese motivo fue hasta su casa para que lo ayudara a curar el animal. "Yo se lo curé porque, ¿quién iba a pensar que teníamos un asesino acá en frente?", se preguntó.

Por último, aseguró que hasta el momento no hablaron con la dueña de la casa donde trabaja Varela, pero que su principal reproche hacia ella es que debería haber sabido quién era la persona que cuidaba su hogar.

El cuerpo sin vida fue encontrado dentro de la vivienda de Carlos Varela.

"No apareció ni dijo nada, cuando había un nene jugando en su predio o un caballo, aparecía, y ahora no. ¿Cómo es?", preguntó para cerrar su descargo.