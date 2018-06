Se quebró la madre de Nahir: "Yo le dije que no dijera nada"

La madre de Nahir Galarza, Yamina Kroh, quebró en llanto cuando tuvo que declarar en el juicio que afronta su hija por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo. "Perdóname hija por no haberte cuidado", afirmó antes de tener que frenar en su declaración testimonial como consecuencia del llanto que le provocó la situación.

Kroh abrió la ronda de declaraciones de la defensa en el juicio. Durante la previa había adelantado que contaría "su verdad". En su declaración cayó en varias contradicciones. En un primer momento sostuvo que fue su hija la que le dijo que no le comente a su padre los golpes que le había mostrado debido a que "por el temperamento que tiene puede hacer cualquier cosa", según recordó. Sin embargo, momentos antes de finalizar su declaración estalló en llanto y dijo que ella fue la que le recomendó al final no decirle nada de los golpes. "Perdona hija por no haberte cuidado", señaló, y en ese momento preciso Nahir se largó a llorar en la sala.

La estrategia de la familia de Nahir es buscar instalar que ella sufría violencia de género por su ex novio. Cabe recordar que días antes del homicidio, que confesó en la comisaría la propia Nahir, Pastorizzo le mandó un mensaje de audio a un amigo de él llorando porque Nahir lo había golpeado.

La madre de Nahir relató además cómo fueron los últimos días que ella pasó en su casa antes de confesar el crimen en la comisaría. “Ella no estaba normal cuando le dije que vaya a tomar el café. Ella estaba en un estado raro, de shock, ida”, prosiguió. En un momento de la declaración, contó que uno de los últimos diálogos que tuvo con su hija en libertad fue cuando con el primer abogado que representó a Nahir le dijo que en un rato volvía con ella. Todos los encuentros posteriores fueron ya bajo supervisión policial.