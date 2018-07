Sicarios, swingers y millones: el crimen que conmueve a Punta del Este

Edwar Vaz vivía en la ciudad de Maldonado, en Uruguay y era profesor de inglés. Aunque no tenía previsto que alguien lo visitara, después de que le tocaran el timbre abrió la puerta de su mansión y lo último que vio fue una pistola que lo apuntaba directo a su cara.

Vaz fue asesinado de un disparo en la cabeza. Su ex esposa fue detenida el sábado de esta semana, acusada de haber contratado a dos sicarios para que lo mataran.

Edwar Vaz fue asesinado en su casa de Maldonado de un disparo en la cabeza.

Según revelaron fuentes policiales, el crimen ocurrió el lunes 9 de julio cerca de las 9 de la mañana, cuando la víctima abrió la puerta luego de que alguien le dijera que tenía información sobre su hija. Apurado por ver quién era, salió de la casa y lo mataron a quemarropa.

Aunque durante los primeros días hubo muchas dudas acerca del móvil del crimen, las cámaras de seguridad dejaron entrever que Vaz fue asesinado de un disparo por un hombre y su acompañante, quienes ni siquiera mediaron palabra con el ahora fallecido.

El crimen ocurrió el 9 de julio y una semana después la esposa del profesor fue detenida.

Uno de los aspectos más llamativos que encontraron los investigadores en la causa es que la víctima y su abogado estaban preparando una demanda por más de un millón de dólares contra la ex pareja de Vaz, lo que generó que reconstruyeran el crimen y comenzaran a dudar de la ex del hombre de 45 años, conocida en la ciudad por organizar fiestas swingers.

El primer detenido por el crimen fue el conductor que llevó a los sicarios hasta la casa de Vaz, quien se animó a confesar ante la policía que había sido contratado por la ex esposa del profesor. "Me pidió que el lunes no le falle. Que venían dos muchachos de Montevideo para darle un susto a su ex marido", sostuvo.

Uno de los sicarios reconoció que la ex esposa de Vaz lo había contratado.

Lla fiscal que investiga el caso ordenó la detención de la sospechosa, y la imputó por haber cometido un "homicidio agravado por el vínculo".

En su defensa, la ex de de Vaz acusó a la víctima de haberla explotado sexualmente durante años, y contó que conoció al profesor cuando tenía 14 y era su alumna, momento en que comenzó a prostituirla. Además, dijo que a pesar de que logró dejar de convivir con él hace 2 años, el acoso no cesaba porque no paraba de pedirle dinero.

La ex esposa de Vaz es dueña de una mansión en Punta del Este que se usa para hacer fiestas swinger.

Aunque su nombre no trascendió, en el expediente figura que la detenida pertenece a la colectividad gitana. La sospechosa es dueña de una increíble mansión ubicada en el exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este, bautizada como "Gypsy Queen", donde ella misma organizaba desde hace años fiestas sexuales entre parejas swingers.

"Con mi amiga hacíamos las fiestas swingers mandadas por él, que dirigía todo, pero no estaba presente. Él manejaba toda la plata. Tanto yo como mi amiga nos prostituimos obligadas. Él era un tipo muy chiquito, pero con ideas nazis y estaba armado. Era proxeneta", dijo en su declaración.