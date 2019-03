Cómo se gestó la denuncia para "echar" al juez Ramos Padilla y la estrategia del Gobierno

La decisión de la Casa Rosada de pedir el juicio político contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de su presentación en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la semana pasada fue la primer respuesta de Cambiemos ante las denuncias, por los resultados de la investigación del magistrado, de la existencia de un sistema de espionaje ilegal que en esta ocasión tuvo cara, nombre y apellido: el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, durante su intervención en la Cámara de Diputados.

Mediante una carta que lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el Ejecutivo denunció ante el Consejo de la Magistratura a Ramos Padilla por considerar que su investigación se encuentra viciada de contenido político.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos fue quien denunció al juez Ramos Padilla.

Entre los factores que analizó la mesa judicial de Cambiemos, conformada por entre otros el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, el parlamentario del Mercosur, Fabián Rodríguez Simón, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y el mencionado Garavano, para impulsar esta medida se encontraban el impacto directo en la familia judicial y en la opinión pública.

Hoy ingresó el pedido de juicio político contra el juez Ramos Padilla.

“Ahora hay que escuchar que tiene que decir y las explicaciones que dé”, le dijo a este medio uno de los integrantes de esa mesa. Antes de esa instancia, que se dará después de que se curse la denuncia, Ramos Padilla estará (el lunes que viene) ante los miembros del Consejo como parte de la entrevista en el concurso para designar al magistrado a cargo de Juzgado Federal 1 de La Plata, que se encuentra vacante desde hace cinco años y que es justamente el encargado de controlar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Le van a tirar con de todo”, afirman desde los sectores de los jueces en el Consejo. Esa será la primera apuesta de Cambiemos para quitarse de encima al juez que investiga la presunta extorsión realizada por uno de los fiscales de la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista, Carlos Stornelli, que se encuentra mencionada en todo el modus operandi que realizaba el falso abogado D’Alessio.

El fiscal federal Carlos Stornelli cada día más complicado en la causa.

Justamente esa situación, que indica que se trata de una maniobra para silenciar al juez, ya generó denuncias cruzadas durante todo el fin de semana. Pero la verdadera pregunta es hasta dónde habrá una réplica en la familia judicial. “No por nada el fiscal de la causa de D’Alessio ya dijo que se tiene que girar a Comodoro Py para que la instruya (Julián) Ercolini”, analizó un veterano juez federal.

El falso abogado Marcelo D'Alessio es sindicado como una de las cabezas de un aparato ilegal de espionaje.

La tesitura que realizó el Gobierno, y que ya tuvo fuertes críticas no sólo en la comunidad judicial sino también en algunos sectores del Consejo de la Magistratura, se basa en dos puntos centrales para sostener: el primero que el magistrado fue parte de “un circo” en donde “puso en riego la investigación, prejuzgó y sacó conclusiones anticipadas” y segundo la suposición de una estrategia coordinada.

En cuanto a su actuación para los representantes del Ejecutivo Ramos Padilla habría puesto en riego su imparcialidad al exponer de la forma de lo que lo hizo en el Congreso. “Ventiló pruebas sensibles, por eso también se está avanzando”, dijeron fuentes de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

La segunda son los movimientos que realizaron dos diputados nacionales de Unidad Ciudadana que coincidiría, según el planteo de Garavano, con cómo se dio la situación con el magistrado. Antes y después de la exposición en la Cámara de Diputados Leopoldo Moreau y Agustín Rossi presentaron dos notas similares en las que le solicitaron al Ejecutivo todos los ítems a los que se refirió el propio Ramos Padilla.

Ayer Macri criticó duramente la labor del juez. ¿Fue una intromisión en la Justicia?

“Ahí te das cuenta de que había un nivel de organización, no puede haber tanta coincidencia”, sostuvo una de las fuentes al tanto de la operatoria. El pedido que ingresó al Consejo fue impulsado por el representante del Ejecutivo, el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Bautista Mahiques, y entró en la Comisión de Disciplina y Acusación. De ahí en adelante se desatará un teje de negociaciones para ver si puede conseguir el número necesario para un jury.

La denuncia, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, podría ser ampliada con otros casos que buscarían dejar vinculado a Ramos Padilla como un juez afín al kirchnerismo. En especial se haría foco en su accionar durante seis meses como juez subrogante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca. Allí el magistrado habría frenado una investigación contra el empresario patágonico Lázaro Báez en donde estaba involucrada la pareja de la vedette Mónica Farro, Juan Suris, en una "usina de facturas truchas"

El empresario estará también en el centro de la estrategia para "echar" a Ramos Padilla.

Desde el recambio de autoridades del año pasado se mantiene el esquema de paridad entre oficialismo y oposición por lo que cualquier remoción de algún magistrado necesita de una negociación o de una “situación especial” como la que sucedió con el ex camarista Eduardo Freiler en 2017. En Cambiemos sostienen que los porotos se verán en la cancha y hasta que no ingrese formalmente la denuncia no se puede vaticinar un resultado, sin embargo los aliados no son demasiados. El objetivo estaría puesto hacia llegar a algún acuerdo con el sector de los jueces que es poco factible.

Las diligencias para acelerar la causa de los cuadernos

En el medio, y aunque desde la Procuración General de la Nación sostienen que no tiene nada que ver con la situación de Stornelli, se intensificaron las reuniones para la designación de más fiscales en la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista que investiga el mencionado funcionario judicial.

“Es una causa muy compleja, muy voluminosa y esa es una variable que se barajó desde el principio. Incluso hubo algunos nombres en danza aún antes que suceda lo de Stornelli”, le dijo a Big Bang una calificada fuente al tanto de la operatoria que podría llegar a incluir el traslado de fiscales federales de otras jurisdicciones a modo de apoyo.

Esto haría, por ejemplo, que tuviera además una mirada diferente a la que tendría con gente exclusiva de Comodoro Py y es algo que en la Justicia se suele hacer con cuestiones muy puntuales. El objetivo de fondo sería darle mayor celeridad a la investigación.