La Cámara de Casación absolvió al ex presidente Menem en la causa por el tráfico de armas

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió hoy al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, ya que según el tribunal, no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme y determinar si Menem y otros imputados más fueron culpables o inocentes del contrabando.

Aunque anteriormente en Tribunal Oral había sido condenado a siete años y medio de prisión, los jueces de Casación aceptaron el pedido de la defensa del político, y este jueves aseguraron en su fallo que "se quebró el plazo razonable" para un acusado de tener una condena firme, debido a que el proceso duró 23 años.

Según la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que está integrada por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, con el actual senador no se cumplieron los plazos para llegar a una sentencia, aunque no definieron si Menem es culpable o no de haber contrabandeado armas.

Según comunicaron desde La Nación, Catucci y Riggi argumentaron que se había violado la garantía de "plazo razonable", aunque Mahiques, que también votó por la absolución, fundamentó que en el expediente no se demostró que el ex presidente hubiera actuado con el "dolo" exigido, ya que no quedó establecido que él aprobó la decisión de modificar el destino de las armas para enviarlas en realidad a Croacia y Ecuador.

Por otra parte, Clarín informó que Mahiques propuso confirmar la condena a los ex directores de Fabricaciones Militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Teresa Irañeta de Canterino, Luis Sarlenga, Julio Sabra, Carlos Nuñez, Haroldo Luján Fusari y Manuel Cornejo Torino.

La investigación contra el ex presidente comenzó en el año 1995, ya que se descubrió que durante su primer mandato (1989-1995) firmó tres decretos presidenciales secretos para venderle armas a Panamá y Venezuela. Se cree que se trató de 6.500 kilos de armamento que en realidad tuvieron como destino final Croacia y Ecuador.

A pesar de que las dudas sobre sus hechos de corrupción empezaron en el 1995, recién en el 2008 empezó el juicio y tres años después Menem y otros 17 acusados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

Después, en marzo de 2013 la Cámara de Casación revocó esa decisión y condenó a 11 personas por el delito de contrabando agravado. A raíz de esto, finalmente en el 2013 el mismo tribunal fijó la condena a siete años y medio de cárcel contra el político.

A raíz de esto, la defensa de Menem aseguró que el fallo no había sido revisado ampliamente tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y por ese motivo, enviaron la causa a la Corte Suprema de Justicia, donde resolvieron que volviera a Casación para su revisión.

Finalmente, en junio de 2017, la Sala I de la Cámara de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani confirmó la condena, aunque los abogados del ex presidente interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la cual consideró que no se había cumplido con el doble conforme exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Así, el máximo tribunal revocó la sentencia y ordenó que vuelva a Casación por entender que no se había respetado el doble conforme.

De este modo, este jueves la Cámara Federal de Casación Penal absolvió de forma definitiva a Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, ya que el expediente se inició en el 1995 y según los jueces, de esta forma no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme.