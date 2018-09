La trama secreta del día que el FMI colocó al presidente del Banco Central

La interna entre (ahora) ex presidente del Banco Central, Luis "Toto" Caputo, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, terminó abruptamente hoy con la renuncia del primero, a quien llegaron a bautizar como el “Messi” de la economía dentro de la Casa Rosada, por su presunta facilidad para gambetear con los mercados.

La noticia causó una fuerte sorpresa en el mercado local debido a que el viernes el propio Caputo convocó a los traders (operadores) de los principales fondos de inversión que operan desde la Argentina para darles un panorama de lo que se vendría después del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso esgrimió una definición sobre la última corrida: “crisis crediticia”.

Dujovne fue muy crítico de la forma en que Caputo administraba sus intervenciones en el Banco Central para contener la escalada del dólar y, sobre todo, de las herramientas que utilizaba, que desencadenaron una fuga de reservas que tocaron los U$50.000 millones. Esa política cambiaria terminó dinamitando la relación

¿Qué hay detrás de la renuncia de Toto? Su reemplazo, el ex viceministro de Hacienda, Guido Sandleris, fue el encargado de negociar el acuerdo técnico con el FMI junto con el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. Sandleris era uno de los que más defendía la idea de que el dólar flote libre para así no tener que absorber el costo de los shocks externos. Es decir que las turbulencias de los mercados internacionales no golpeen tan de lleno en el corazón de la estabilidad monetaria argentina.

Se espera que el acuerdo con el FMI se anuncie entre esta tarde y mañana. En uno de sus apartados, según pudo saber Big Bang, se estipulará la denominada “banda cambiaria” donde el BCRA pondrá un valor mínimo (que estaría entre los $36) y uno máximo ($42) para que nuestra moneda flote entre ambos. Cuando el peso se acerque a algunos de los extremos, el Central saldrá a intervenir.

La salida estuvo programada, pero sólo era conocida por las altas esferas del equipo económico que viajó a Nueva York en los últimos días a negociar con el Fondo. “Se tenía que hacer antes de que se anuncie el acuerdo”, graficó uno de los funcionarios al tanto de las internas.

Caputo, que había asumido hace tres meses, comenzó a tener tensiones con el equipo económico de la Casa Rosada debido a que consideraba que había que tener una intervención aún mayor en el mercado para contener la escalada del dólar como consecuencia de la crisis de la lira turca y la pelea comercial entre China y los Estados Unidos, por ejemplo.

Incluso llegó a desafiar el primer acuerdo con el FMI cuando hace dos semanas comenzó a intervenir de forma fuerte en el mercado con todas las herramientas que tenía la institución en su poder. “No se iba nunca de la mesa de dinero. Allí estaba su oficina”, graficó uno de los funcionarios de la institución que remarcó que la principal crítica interna que tenía Caputo era su “cortoplasismo”. En otras palabras, a tres meses de haber asumido, un sector del Gobierno y el FMI lo acusaban de no tejer políticas a largo plazo.

La mirada "a corto plazo" que le criticaron a Caputo fue el factor fundamental para cerrar su salida

Ese fue uno de los temas que pobló la agenda de la reunión del viernes pasado de Toto con operadores del mercado. El ex titular del Central argumentó que tras la firma del acuerdo con el Fondo habría mayor transparencia en la comunicación de las acciones del Central, como también de sus metas. “No llegó ni a hacerlo”, bromeó (un poco preocupado) uno de los traders que estuvo presente en el encuentro.

Internas, chicanas y peleas interminables

Desde el 10 de diciembre, cuando asumió la administración de Cambiemos, los roces entre quienes ocuparon la presidencia del BCRA y los principales miembros de la cartera económica se volvieron una constante. Primero fue la disputa entre el Federico Sturzenegger y el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay como consecuencia del valor de la tasa de interés. Este último selló su suerte cuando se enfrentó al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En el medio de las elecciones legislativas del año pasado los roces por el mismo tema entre Sturzenegger y el entonces ministro de Hacienda, Dujovne, comenzaron con la misma intensidad. Peña se subió a ese carro y apalancó la idea de Dujovne.



Después vino la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre cuando se anunció el cambio en las proyecciones. En el medio el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, comenzó a tener más gravitación en el esquema monetario. Cuando estalló la crisis cambiaria la presión fue para sacarlo a Sturzenegger y ponerlo a Caputo en su reemplazo.





Incluso el propio Jefe fe Gabinete, Marcos Peña, dijo hace muy poco que era un orgullo para el país que Caputo sea el titular del Central. Sus declaraciones se deshilacharon con el devenir de los días. Aún más cuando Fondo pidió meter al capitán de la política monetaria argentina para que sus intereses estén mejor cuidados.