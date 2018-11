Maqueta 3D y 67 mil fotos: cómo va a reconstruir la jueza lo que pasó con el ARA San Juan

La jueza federal a cargo de la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan, Marta Yañez, salió al cruce de la versión, sostenida por una de las querellas, de que el Gobierno y la Armada habían ocultado información sobre la aparición del mismo ayer por la madrugada. “Cuando lleguen los familiares que fueron veedores van a ser ellos los que den todos los detalles sobre lo que ocurrió y así despejar dudas”, manifestó la magistrada en declaraciones a TN.

La magistrada a cargo de la investigación sobre el ARA San Juan, Marta Yañez.

Consultada sobre si iba o no ordenar un reflotamiento del navío, que se encuentra a 907 metros debajo del nivel del mar, sostuvo que primero tienen que hacerse una serie de informes técnicos para determinar la viabilidad o no de dicha maniobra. “Habría que hacer dentro del proceso de reflotar la nave hay que hacer un exhaustivo estudio de factibilidad tanto de forma técnica y de patrimonio. Es una operación muy compleja. No podemos arriesgar vidas ni comprometer el estado de la nave para un reflotamiento. Yo voy a evaluar esas necesidades”, manifestó.

Yañez, por su parte, evitó hacer cualquier tipo de juicio de valor y remarcó que esperará a que lleguen desde Sudáfrica las 67.000 imágenes que tomó la empresa Oncean Infinity del ARA San Juan para comenzar a descifrar los motivos detrás de su hundimiento. “Yo tengo documentada toda la información pero no puedo apresurarme a emitir alguna conclusión. No puedo hacer una apreciación concreta de una prueba particular; sería muy irresponsable en emitir juicio de una prueba aislada”.

La jueza federal de Caleta Olivia informó que van a reconstruir con 67 mil imágenes y filmaciones el estado y la escena para averiguar qué pasó con el submarino ARA San Juan, tras el descubrimiento el viernes por la madrugada. "Ahora vamos a tener un mayor grado de certeza", estimó.

"Nosotros apuntamos con tener evidencia de la condición física que muestra el ARA San Juan y el lecho marítimo que lo circunda, donde estarían desparramados determinadas partes de la embarcación y poder reconstruir en tierra, en base a los registros fílmicos, una maqueta que nos permita dar paso a eventuales pericias", informó la magistrada, a cargo de la causa que investiga el hundimiento del buque en el Atlántico Sur.