Mirtha atragantó a María Eugenia Vidal con su fórmula electoral y una flor de chicana

Mirtha Legrand fue, sin lugar a dudas, una de las “operadoras mediáticas” más fuertes que tuvo cambiemos en ambas elecciones. Aunque por momentos detractora, la conductora no titubeó a la hora de interpelar a Mauricio Macri cuando la recibió en la residencia de Olivos y tampoco lo hizo este fin de semana cuando tuvo en su mesa a María Eugenia Vidal.

María Eugenia Vidal visitó el ciclo de Mirtha Legrand.

“¿La fórmula cómo será?”, indagó la conductora, en alusión a las candidaturas de cara a los comicios de este año. “Bueno, hoy hay un debate”, intercedió de inmediato Alfredo Leuco, periodista invitado al ciclo. Lejos de permitirle el análisis y aprovechando que tenía a la gobernadora bonaerense en la mesa, la “Chiqui” se permitió anticipar: “Yo tengo mi fórmula”.

Leuco, atento, intentó resguardar a Vidal: “A ver, dígalo usted, Mirtha. Yo tengo la mía, Macri-Mirtha Legrand”. Consciente de que su palabra pesa, al menos en lo que respecta al abanico mediático de Cambiemos, la conductora sumó: “La mía es mejor: Macri-Vidal y Horacio Rodríguez Larreta a la Provincia. Yo ya los tengo ubicados”.

Mirtha incomodó a la gobernadora con su propuesta para las elecciones 2019.

Vidal escuchó con atención la propuesta de Mirtha, luego de haber esquivado minutos antes una definición con respecto a la posibilidad de que se desdoblen las elecciones en pos de beneficiar a la fórmula que presente el oficialismo. Pero, ¿cuál fue su reacción frente a la propuesta de la “Chiqui”?

“Larreta no tiene domicilio (en provincia), no están en el padrón, así que no puede”, aclaró de inmediato la gobernadora. Mirtha, lejos de admitir la corrección, disparó con munición pesada: “Pero una trampita… No sería la primera vez”.