Peña, Vidal y Larreta se reunieron por la transferencia de servicios: ¿quién pagará los subsidios?

El traspaso de Edenor, Edesur y Aysa sumó un nuevo capítulo hoy cuando las principales autoridades de Cambiemos mantuvieron un encuentro hoy en la Casa Rosada a menos de un día de que los gobernadores peronistas, mediantes sus respectivos ministros de Economía, dejaron en claro que rechazarían la propuesta del Gobierno de traspasar solamente las distribuidoras de energía y dejar afuera, por ahora, la empresa estatal de agua.

Después de la reunión que mantuvieron el lunes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernador de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete bonarense, Federico Salvai, el ministro de Economía de dicha provincia, Hernán Lacunza. el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, en el despacho del ministro de Hacienda nacional y coordinador del equipo económico, Nicolás Dujovne, se decidió que se iba a postular el traspaso de Edenor y Edesur, y dejar afuera por ahora Aysa debido a que el crédito que tiene tomado la empresa para obras, por U$D 500 millones tiene una cláusula que dificultaría, según el oficialismo, el traspaso.

Uno de los últimos encuentros en donde estuvieron juntos los funcionarios.

En un principio se estipuló que mañana se juntarían nuevamente. Sin embargo los planes se adelantaron para hoy. En vez del despacho del ministro de Hacienda el lugar de encuentro fue la Casa Rosada. Otro cambio fue la inclusión del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Fue otra reunión para avanzar con un tema en el que todavía no hay ninguna definición", afirmó uno de los presentes. Un dato no menor, hoy por la mañana el jefe de Gobierno manifestó que se encuentra a favor del traspaso para darle mayor autonomía a la Ciudad pero siempre y cuando sea con los recursos debido a que los subsidios (un 20% de la tarifa) representarían una carga fuerte para el erario porteño. "Fue un tema de agenda", respondieron ante la consulta de este medio por el motivo del cambio del día.

"Va a ser difícil el seguimiento de esto porque va a llevar varias reuniones. El tema es que algo las provincias vamos a recibir de nación, tienen que dar vueltas por todas las provincias. La impresión que me llevo es que fueron más para definir criterios generales (transferencias corriente, de capital, etc) y después ver con cada provincia criterios particulares. Cada provincia tiene su mundo y el impacto es distinto. Hasta que no sepamos cuanta plata absorbe la Provincia no sabremos que nos van a transferir y que no", manifestó otro de los presentes.

Esa fue la postura que quedó después de la reunión fue de que el paquete tiene que ser completo, es decir que Aysa tiene que estar si o si dentro de las transferencias que se le deberían realizar a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires de cara al Presupuesto 2019. Así se lo dijeron a Big Bang fuentes al tanto de la negociación. En el cónclave de ayer estuvieron presentes los ministros Hugo Ballay el anfitrión, Jorge Quintero (La Rioja), Cristian Ocampo (Chaco), José Labroca (Tierra del Fuego), Osvaldo Giordano (Córdoba), Jorge Ibáñez (Formosa), Roberto Gattoni (San Juan), Sebastián Veliz (Catamarca), Ernesto Franco (La Pampa) , Gonzalo Saglione (Santa Fe) y Emiliano Estada (Salta) que además estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del gobernador, Fernando Yarade. También estuvieron asesores de los bloques del PJ en el Senado y Diputados.

Para los gobernadores Aysa es un requisito obligatorio dentro del esquema. "Se suman tres iniquidades. Se está subsidiando a la empresa de agua que presta el servicio en el AMBA, se hacen obras desde el Gobierno nacional para esa empresa y además se le da una garantía para seguir haciendo obras. El gasto que hace el Estado nacional mediante Aysa en el AMBA viene por tres lados con lo que además no podemos saber cuánto es lo que destina a esa empresa", sostuvo Estrada en diálogo con Big Bang.

El ministro de Economía de la provincia de Salta, Emiliano Estrada.

El condicionante que plantea el Gobierno nacional es la cláusula de default que tiene ese endeudamiento y por la cual se establece que no puede haber cambios en el directorio de la empresa, como tampoco en los accionistas, hasta que se termine de pagar el crédito. El socio mayoritario es el Estado Nacional y por ende, sostienen desde la Casa Rosada, que no se pueden hacer cambios sobre el paquete. Sin embargo esto para la oposición no sería de esta forma. "Tranquilamente se puede llegar a un control por parte de la Ciudad y de la provincia sin modificar el paquete accionario. Como hacen las empresas con los CEO. Esto puede ser resuelto sin ningún problema juntando a las partes", agregó Estada.