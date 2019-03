Víctor Manzanares, el ex contador "K", fue aceptado como arrepentido: "A mí me tenían de boludo"

El juez federal Claudio Bonadio homologó el acuerdo como imputado colaborador del ex contador de Néstor y Cristina Kirchner.

Víctor Manzanares, el ex contador de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue aceptado este jueves como un nuevo arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción por parte del juez federal Claudio Bonadio, quien homologó el acuerdo al que llegó con la fiscalía.

Manzanares seguirá por el momento detenido con prisión preventiva en esta causa y en la conocida como "Los Sauces", ya enviada a juicio oral. La homologación del acuerdo habilitará ahora la realización de medidas de prueba y otras decisiones vinculadas a sus dichos.

El 5 de febrero último, el ex contador del fallecido Néstor Kirchner y de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner compareció en la fiscalía de Carlos Stornelli y aportó detalles sobre operaciones del matrimonio presidencial vinculadas a sus propiedades.

Además, detalló cómo se manejaron ante una denuncia por enriquecimiento ilícito que fue cerrada. También aportó información sobre la compra de hoteles por parte del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y de su supuesto testaferro, Osvaldo Sanfelice.

El ex contador dijo que esos temas los habló directo con el fallecido ex mandatario. "Me dice que yo iba a manejar esos dos hoteles y que por ello iba a ganar 40.000 dólares mensuales", afirmó Manzanares sobre hoteles que Kirchner le dijo que pensaba comprar.

También sostuvo que "por indicación de Néstor Kirchner" hizo trámites vinculados al hotel Waldorf, en el barrio porteño de Retiro, un establecimiento ubicado en la calle Paraguay al 400 que figuraba a nombre de Sanfelice pero que la Justicia sospecha era del ex presidente.

Manzanares está procesado con prisión preventiva y seguirá detenido alojado en una sede de la Policía Federal. "A mí me tenían de boludo, para analizar alguna cuestión que les generaba problemas", afirmó Manzanares en su declaración.

También sostuvo que Sanfelice le dijo en una ocasión que: "Al final de los tiempos, cuando termine la presidencia de 'la doctora' (por Cristina Fernández), se me iba a entregar un departamento acá en Buenos Aires como premio o recompensa a todo mi trabajo".

Y explicó que el también fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, le pidió una vez que le guardara entre 10 y 15 bolsos por una "cuestión de seguridad" en Santa Cruz y que cuando preguntó qué tenían en su interior le respondió: "plata, Polo...¿qué va a ser?".

Además, contó que acompañó a Muñoz en varios traslados de dinero en Santa Cruz y que las llaves de todos los sitios donde se guardaba dinero las tenía el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.

En la causa por los cuadernos abierta a raíz de los escritos del también arrepentido remisero Oscar Centeno -quien trabaja para el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta-, la ex presidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque permanece en libertad por sus fueros parlamentarios como senadora nacional.