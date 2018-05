¿Las criptomonedas son un mecanismo oculto para lavar dinero?

Los bitcoins se encuentran en el centro de atención de los organismos de regulación de activos financieros por la necesidad de encontrar algún protocolo de control.

A nivel mundial, de acuerdo a las cifras que publica en tiempo real, Coin Market Cap, hay unos 17.020.350 bitcoins en todo el mundo lo que equivale a U$D159.287.158.120. Todos ellos distribuidos en unas 400 criptomonedas diferentes. Hoy el valor del mercado se encuentra en U$D 9.357,53 por cada bitcoin.

El principal país que concentra dicho activo es Estados Unidos en donde se comercializa cerca del 23% de la totalidad. Argentina se encuentra lejos, en el puesto 39 de países. No obstante ello ya hay investigaciones en curso, según explicaron calificadas fuentes judiciales, en las se utilizó bitcoins para lavar dinero. El principal problema es la carencia de una postura unificada. Cada país tiene a su vez, los que lo tienen, algún tipo de control. Sin embargo, justamente el alma máter de las criptomonedas es su independencia de los Bancos Centrales de cada país.

El anonimato y la facilidad para su intercambio hizo que sea, según explican fuentes de diversas investigaciones, un medio atractivo para esconder activos y financiar actividades ilícitas. Inclusive se llegó a detectar el uso de fondos provenientes del narcotráfico. En general, los delitos relacionados con el narcotráfico, el fraude y la extorsión parecen ser el principal uso en el mundo delictivo cibernético. También presentan riesgos de financiamiento del terrorismo por el potencial alto rendimiento de la inversión y son considerados como un medio para almacenar y mover fondos.

Una de las app para poder comprar criptomonedas desde el celular.

El panorama mundial hizo que el tema criptomonedas sea el tema central de la última cumbre de ministros y bancos centrales del G-20 al punto que fueron ellos los que le solicitaron al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que preside el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, que emita cuanto antes un protocolo de reglas a seguir para poder avanzar hacia la regulación.

Es que, tal y como sucede en Argentina, en el resto del mundo también comenzaron a aparecer operaciones sospechosas de lavado y financiamiento del terrorismo. “Muchas de estas investigaciones también involucran un elemento transfronterizo, que destaca la necesidad de una acción concertada a nivel internacional para mitigar los riesgos”, explicaron.

El secretario de Justicia y presidente del GAFI, Santiago Otamendi.

“Reconocemos que la innovación tecnológica, incluidos los cripto-activos subyacentes, tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la inclusión del sistema financiero y la economía de manera más amplia. Los cripto-activos, sin embargo, plantean problemas con respecto a la protección de los consumidores y los inversores, la integridad del mercado, la evasión de impuestos, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los cripto-activos carecen de los atributos clave de las monedas soberanas. En algún momento podrían tener implicaciones de estabilidad financiera. Nos comprometemos a implementar los estándares del GAFI que se aplican a los cripto-activos, esperamos la revisión del GAFI de esos estándares y pedimos al GAFI avanzar en la implementación global”, sostiene uno de los puntos del comunicado.

La cumbre de ministros de Economía del G-20 en Argentina.

En el marcado tomaron nota de esta posibilidad, que según pudo saber Big Bang, para julio ya estaría el primer borrador para poder comenzar a afinar el lapíz de cara a fin de año. Es que la guía inicial que se confeccionó en 2015 quedó vieja para los especialistas en la materia.

“Es claro que el actual marco regulatorio existente en diferentes países puede ser explotado por los delincuentes. En este contexto, hemos decidido ampliar significativamente nuestra tarea en este tema, especialmente considerando las posibles opciones para mitigar los riesgos de manera coherente, y mediante la actualización de los Estándares y guías del GAFI”, explicó Otamendi.

Un dato no menor en lo que coincidieron varios inversores financieros es que cuando se termine de delinear el nuevo manual para su control, la criptomoneda sufriría un aumento en su precio por las nuevas prácticas. El pago de impuestos difiere de cada país. En la Argentina, por ejemplo, todavía no se reglamentó porque no hay definiciones en conjunto. Mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) la acepta hasta como método de pago para una propiedad, siempre y cuando se pueda justificar el origen de los fondos, el Banco Central sostiene que es una moneda ilegal.

La historia del Bitcoin

Lo primero que se debe saber es que Bitcoin es tanto una moneda como un sistema digital. Como moneda puede servir para todo lo que cualquier moneda sirve, pero en lugar de tener un ente gubernamental —como un banco central— que lo emita y lo respalde, se basa por completo en el sistema digital que fue ideado por su creador, Satoshi Nakamoto, en 2009: la blockchain o cadena de bloques. Como consecuencia, una de las características más resaltantes de Bitcoin es que no le pertenece a ningún país o gobierno; y dado que su creador es anónimo y decidió que su invento fuera de licencia libre, tampoco le pertenece a ningún individuo o compañía privada. Quienes mantienen en funcionamiento su plataforma son los propios usuarios.

En Argentina hay 170.000 usuarios que utilizan criptomonedas.

Bitcoin es una moneda: tal como lo es el dólar, el euro, el yen o cualquier otra moneda local en la que se pueda pensar. Sus usos son exactamente los mismos. Lo que marca una gran diferencia con las llamadas monedas fíat (aquellas emitidas y respaldadas por un banco central) es que no existe de forma física. Se trata de una moneda digital que solo existe en la cadena de bloques o blockchain que la soporta y debido a un sofisticado proceso de verificación (consenso) de transacciones, no puede gastarse dos veces. Cada bitcoin — o porción de él — es único, pues cada transacción se registra públicamente (aunque sin datos personales) en un gran “libro” digital de contabilidad elaborado con complejas estructuras criptográficas, llamado blockchain o cadena de bloques. Por ello bitcoin es llamado ‘criptomoneda’ y es tan sólo la primera de su tipo.