Vacaciones a 10 clicks de distancia: cómo viajan ahora los argentinos y por qué siguen eligiendo Miami

Crecen, de a poco, los destinos nacionales. Chile ya quedó fuera del top five por la subida del dólar.

El comportamiento de los argentinos al momento de planificar un viaje ya no es el de antes. Un estudio realizado por Kantal y Google revela que, en el último año, se impusieron los destinos dolarizados y la demanda de "experiencias personalizadas". A dónde viajan y cómo organizan sus viajes: radiografía de las nuevas vacaciones en tiempos de crisis.

Entre los destinos más buscados se observan cambios. La respuesta a esto sin dudas es la cotización del dólar, pero aun no es posible reflejar los síntomas reales de esta complicación económica debido a que no pasó el tiempo suficiente para cuantificarlo. Miami está primero en el ranking y sigue en aumento. En cambio, Chile descendió de la tabla. Pese a que estaba entre los primeros cinco, dejó de ser un rumbo que resulte tentador para los argentinos. El cambio ya no es tan conveniente y, al bajar el consumo, la lógica indica que se produce una disminución en la tracción de visitantes.

DATOS RELEVANTES

Otro de los cambios lo produjo la eliminación del piso tarifario en los pasajes aéreos en destinos domésticos. Lentamente, comienzan a ganar más importancia ante los internacionales, lo que potencia a los destinos nacionales entre las opciones de los viajeros.

Aumenta la búsqueda de cabotaje: el crecimiento (en rojo) ocurrió en Agosto.

ESTILO VIAJERO 2.0

Otra conclusión a la que llega el informe es que resulta ser más importante cómo y qué se hará al llegar al destino. Por eso, se investiga y planea pero es posible puede cambiar de rumbo sin problemas ante una oferta tentadora en el caso de animarse a hacer una escapada.

En una revisión histórica los viajes aparecen como parte de la emigración. Se viajaba en búsqueda de una mejora social. El primer vuelo se registró en 1914 a modo experimental. La tecnología para aumentar las frecuencias se desarrolló desde 1950 y muchos años después logró ser accesible para los distintos públicos. En la actualidad, un viaje al otro lado del mundo, se resuelve en menos de 10 clicks. En menos de 70 años los cambios para recorrer el mundo son rotundos. Y se acelera el proceso con la incorporación de la conexión vía móvil, en la que todo es posible de hacer desde el celular.

Una aplicación o sitio logra mayor accesibilidad para conocer más destinos y multiplica las facilidades para financiarlo por lo que se suman las opciones de cómo viajar. Es obvio pero necesario decirlo: el mundo está a un click de distancia.

Actualmente, según los registros de búsqueda los argentinos piensan en promedio 21 veces al año en viajar. Investigan en 5 oportunidades decididos a intentar concretarlo y en 2 lo concretan.

¿Qué lugar tiene cada parte del viaje en la búsqueda?

Una vez que se decide el destino, lo que más se busca son los vuelos (33.7%) y los hoteles (27.5%). Luego se suma en tercer lugar una averiguación más profunda sobre destino elegido y las accesibilidades para realizar diversas actividades (16.6%).

¿Qué pasa al momento de viajar?

Nada se deja al azar. Sólo el 7% de los turistas se lanzan a viajar sin planificar qué hacer. Para comprender este punto hay que recurrir al pasado nuevamente. Una familia tipo en los años 90 quizás dedicaba el primer día de la quincena en visitar el destino, recorrerlo y ver qué departamento era mejor que otros, analizar precios y decidir cuál alquilar.

Hoy todas esas peripecias se reducen en navegar por distintas webs y dejar todo listo para que una vez in situ el tiempo se utiliza para descansar o hacer alguna actividad contratada. Esto mismo se refleja en el 93% de los encuestados, que aseguran sentirse más confiados si coordinan todo previamente.

El cambio también se visualiza en que los viajeros pasan horas viendo y buscando videos en plataformas como Youtube o bien recorriendo de manera virtual la zona mediante Street View. A su vez, crecen las búsquedas de videos en dichas plataformas de temas vinculados como por ejemplo: cómo armar la valija, dónde encontrar comida autóctona, hasta los sitios imperdibles de cada destino, entre otros.

Pero pese a cualquier cosa, y como ocurre en otros ámbitos, la billetera domina la decisión. Si la oferta es tentadora 7 de cada 10 considera reservar un pasaje o un hotel para unas vacaciones no planificadas. Todo sea para aprovechar la oportunidad.

LO INMEDIATO: TODO YA Y AHORA

Lo que sobresale como perfil tipo del turista actual es que buscan inmediatez y satisfacción garantizada. Por ese mismo motivo crecen los sitios especializados, en los que se puede personalizar con criterios la información acorde al viaje como a su vez, las aplicaciones dedicadas a brindar soluciones y anticiparse en lo que no puede faltar según el destino.

53% prefieren ver opciones de viaje en los que se reflejen sus hábitos y preferencias, en lugar de buscar entre muchas opciones multidestino.

Por último, según el informe, 1 de cada 2 dijo estar de acuerdo en sumarse a un programa o aplicación de costo mensual que le ofrezca información específica. Asimismo, 2 de cada 3 considera interesante tener un asistente digital para realizar reservas de viajes, cambiar dichas reservas y/o monitorear precios para revisar su decisión.