A poco de su debut televisivo, Sofi Morandi decidió abandonar Twitter por culpa de los "haters"

La joven acusó a la red social del pajarito de no ser una plataforma pacífica y de cultivar decenas de miles de "odiadores".

Sofía Morandi se convirtió -junto a Julián Serrano, claro está- en la gran revelación del Bailando 2018, certamen que finalmente terminó ganando.

La influencer logró cautivar a la audiencia con su carisma y dotó al ciclo que conduce Marcelo Tinelli de un aire renovado, lo que motivó a LaFlia, la productora del cabezón, a ofrecerle la conducción de un nuevo ciclo que se verá muy pronto.

Desde entonces, la bailarina y actriz comparte sus proyectos, ideas u opiniones en Twitter. O, mejor dicho, compartía. Y es que en las últimas horas, la joven tomó la drástica decisión de abandonar la red social del pajarito debido a la gran cantidad de “haters” en la plataforma.

Si bien no cerró la plataforma, desde hace más de 48 horas que no comparte ninguna reflexión por Twitter, algo que llamó la atención de sus más de 200 mil seguidores. Por esta razón, Morandi se sinceró y reveló a través de un video porque ya no utilizará dicha red social.

“Tengo algo que contarles para los que me siguen en Twitter, no lo voy a usar más. Me saturó en un montón de aspectos. Este año tengo muchísimos proyectos y necesito estar con buenas vibras y energías”, sostuvo la artista mientras caminaba por la calle.

Y cerró, asegurando seguirá usando Instagram: "Sé que si quieren seguir hablando podemos hacerlo por Instagram. Les juro por Dios que voy a estar más activa y que vamos a hablar. Me voy a poner las pilas para que no perdamos contacto. Es lo que menos quiero".

El próximo domingo 31 de marzo, Julián Serrano y Sofía Morandi incursionarán en la pantalla chica bajo la conducción de S.T.O.TV. El programa producido por Laflia se emitiría los domingos por la pantalla de América TV, a la 13.30 horas, y promete un formato dinámico con entrevistas, memes, videos virales, actualidad y carismáticos invitados.