El drama de Luciana Salazar: dice que Martín Redrado le pone "likes", le hace brujerías y sale con otra

La modelo publicó en su cuenta de Twitter un duro mensaje contra su ex pareja.

Las idas y vueltas parecen no tener fin. Pese a que ya se habían despedido y separado casi públicamente, un nuevo capítulo se suma en la relación que tienen Luciana Salazar con Martín Redrado. Esta vez ella hizo su descargo enojadísima desde su cuenta de Twitter, después de ver los "me gusta" que su ex había puesto y le dedicó acusaciones.

Luli sacada por los "Likes"

Una seguidora le dio el pie para que la rubia se destape. "Luli mira, @martinredrado está de novio y te sigue poniendo likes. Le gusta jugar a dos puntas me parece", le escribió una seguidora a la modelo, quien además sumó capturas de las publicaciones en las que el ex Presidente del Banco Central dejó clickeado su "Me gusta" en el muro de Luli.

Los seguidores corroboraron los likes.

Los comentarios de sus fans la enojaron.

Uno de los posteos likeados es una imagen de Luciana en un camarín. Los fans se dieron cuenta de donde provenía el "corazón", comenzaron a comentar frases como "Redrado sigue muerto con Luli Salazar" y la modelo estalló.

Los seguidores arengaron a la rubia.

"Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", lanzó muy enojada.

La palabras de la rubia tienen que ver con que hace unos días surgió el rumor de que el economista inició una relación con una empresaria turística llamada Lulu Sanguinetti y que incluso hizo que él saliera a aclarar su situación sentimental, también por Twitter.

El economista aclaró que sigue soltero.

"Frente a rumores que circulan en algunos medios, deseo aclarar que no estoy de novio con nadie. Conozco a esta persona con la que me vinculan sentimentalmente, pero no es mi novia", escribió Redrado.