"Eres una caca": la escatológica idea viral para combatir la violencia de género

La conclusión de la realizadora ante el discurso machista lo definió en tres palabras: “Eres una caca”. Y, de manera literal, tituló su proyecto plasmado en videos en los que aparecen excrementos que hablan.

Lula Gómez es argentina, y desde hace unos años se mudó a Barcelona. Ante la problemática de violencia de género decidió expresarse de una manera creativa. A través de stop motion y un poco de plastilina sostiene con humor su postura feminista para enfrentar la misoginia imperante.

Lula anima plastilina con forma de excremento.

Para eso, amasó plastilina, le puso ojos y le diseñó una boca para darles la posibilidad de hablar. En sí, son excrementos parlanchines que repasan expresiones y hechos de la actualidad en donde se visibiliza la violencia machista. Para combatir y reflexionar sobre la problemática, Lula le sumó sarcasmo a lo escatológico y resultó ser una fórmula para que "las cacas" se viralicen.

La idea apareció en su mente y Lula se puso en acción. Con la facilidad de que ella es animadora, profesora de stop motion en La Academia de Animación y codirectora de Stop Motion Barcelona Short Film Festival filmó el primer capítulo y no pudo detenerse. Cuando le contó a su novio y a sus amigos no lograban entender, y en diálogo con BigBang charló al respecto.

¿Cómo contaste a tu novio y amigos la idea?

Se lo conté a mi pareja, Jordi, y a mis amigas. A Jordi le gustó desde el primer momento porque también se dedica a la animación y lo pudo visualizar. Creo que mis amigas, aunque me apoyaron, hasta que no vieron el primer capítulo hecho no entendían de qué les estaba hablando, jaja.

¿Por qué elegiste ese nombre para tu proyecto?

Tengo un carácter digamos que fuertecito, y solía enfadarme mucho ante las situaciones que se ven en los capítulos. Pero poco a poco fui entendiendo que ante ciertas personas la mejor respuesta es la risa porque no hay manera de razonar con ellos, no quieren aprender. Asi fui desarrollé mi propia estrategia.

Con 25 posteos en la cuenta de Instagram lograste más de 50 mil seguidores, ¿Qué crees que logró el impacto?

Juro que no creí que se viralizaría así. El día que subí el primer capítulo les escribí a algunas artistas que admiro para ver si les gustaba, porque realmente estaba orgullosa del video. Pero jamás pensé que ellas lo compartirían y que iba a gustar a tanta gente. Todavía ahora (sólo han pasado cuatro meses) sigo alucinando. Es algo que nos pasa a todas. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la tele, en el cine. Están en todos lados (los cacas)! Y esa es la prueba más visible de que se trata de un sistema, no de locos o tarados aislados.

¿Viviste la violencia machista en Argentina?

Estoy haciendo un recuento sesudo y puedo asegurar que excepto una prima y yo, el resto de las mujeres en mi familia biológica, tanto la paterna como la materna, han dedicado o dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado doméstico de hijos y maridos. De alguna manera ese era mi destino, y le escapé. Esa naturalización del trabajo forzado en el hogar, tan bien pulida que aparece como voluntario y amoroso, y que condena a cualquier mujer que no quiera realizarlo, es una de las peores violencias a las que nos someten a las mujeres, y digo peores porque no se ve, y si se señala remueve tanta mierda que se prefiere acusar y atacar a quien la denuncia. Pero eso sucede en todos lados, allá y acá. Acá lo veo menos porque vivo en una familia y un entorno que elegí y construí yo: una pareja realmente de pares, con iguales obligaciones y derechos, y un grupo de amigas y amigos entre los que estos asuntos ya están discutidos y aprendidos. En lo que si se puede ver una clara diferencia es en la violencia en la calle.

No quiero minimizar las agresiones que se viven en España porque son muchas, y gravísimas, y cerramos 2017 con 97 femicidios. Pero frente a los 245 femicidios de Argentina también en 2017, la diferencia es evidente. Y se nota mucho también en el solo hecho de caminar por la calle. Por supuesto que aquí también hay acoso callejero, pero el nivel de violencia verbal y física que yo misma he sufrido en mis años de vivir en Buenos Aires, aquí no lo vi jamás.

¿Qué objetivo te planteaste con “Eres una caca”?

Quiero que lleguen a la mayor cantidad de mujeres posible. Adoro que las chicas la compartan, hagan stories con los capítulos, etiqueten a sus amigas en los comentarios. Yo pensé la serie como un agente catártico, por eso la subtitulé "justicia feminista" Quería que sirviera a otras mujeres para sentir el placer de ver esos machismos pisoteados al menos en la ficción. Pero no imaginé que los capítulos iban a servir para algo mucho más importante: Para disparar conversaciones sobre feminismo en casa, en la familia, en parejas, en grupos a amigas y amigos, y, lo que más me gratifica: con niñas y niños. Recibo montones de mensajes de madres contándome que sus hijas e hijos adoran la serie y que les está facilitando los primeros planteos y explicaciones sobre feminismo en casa, y eso me hace estallar la cabeza de felicidad. Quiero que llegue a más y más mujeres para que se hable de feminismo en todos lados.

¿Qué experiencias te cuentan tus seguidoras?

Muchas me cuentan que la serie les sirve para hablar con sus hijas e hijos, otras me dicen que gracias a tal capítulo o storie está empezando a replantearse tal o cual punto de su relación o de su accionar cotidiano, es super interesante lo que pasa porque desde el mensaje más conmovedor hasta el más gracioso, en todos ellos lo que sucede indefectiblemente es que estamos pensando en nosotras, estamos deconstruyéndonos y estamos aprendiendo a valorarnos a nosotras mismas y a nuestras compañeras.

¿Cuánto tiempo reloj te lleva armar un capítulo? ¿Lo haces con la asistencia de quién?

Bueno, lo hago todo yo, excepto cuando tengo voces invitadas: Jordi, mi pareja, es mi voz estrella, lo hace genial! Mis amigas han puesto voces también, la actriz y directora argentina Zaida Mazzitelli ha puesto la voz a uno de los mejores capítulos, Andrea Carballo, actriz genial, le ha puesto las voces al capítulo que refiere a cierto ser decrépito del espectáculo argentino...(en referencia a Cacho Castaña) Y están pendientes colaboraciones con amigas y amigos, algunas más conocidas, pero todas geniales. No es fácil grabar una voz para las cacas porque no admito malas actuaciones, jaja. Tienen que sonar absolutamente naturales, porque aunque luego la voz va "apitufada", lo que dicen son cosas que escuchamos mil veces y no quiero que se pierda la identificación con lo que se oye en el capítulo. Cada capítulo lleva más o menos unas quince horas en total, teniendo en cuenta la grabación de las voces, el modelado, la animación y el montaje. Y otro momento en el que necesito la asistencia de Jordi es cuando me subo a la mesa para pisar las cacas. Pero a veces no está, así que se podría decir que arriesgo la vida en ciertos capítulos, jaja.

Como si fuera poco, a su proyecto le sumó una tienda virtual en la que se venden tazas, llaveros, pines y bolsos con la imagen de la “caca parlante”. Y los envía por correo a cualquier ciudad o país.

Las "cacas parlantes".

A su vez, Lula inició contacto con otras feministas para organizar un encuentro y multiplicar más voces que difundan el mismo mensaje. Entre sus planes, también evalúa regresar a Argentina para organizar un evento a nivel local, sería un "Eres una caca" en Buenos Aires. Mientras tanto, sus videos pueden encontrarse en Youtube e Instagram.