Golpes, excesos y amenazas: el audio que compromete a los jugadores de Boca

En medio de la pretemporada rumbo a la segunda parte de la Superliga y en un año en el que disputarán la Copa Libertadores, dos jugadores de Boca fueron denunciados por violencia de género. Se trata de los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios.

Según quedó registrado ante la Justicia, los jugadores habrían participado de una fiesta en un hotel de Buenos Aires, en la que ambos se alcoholizaron y persiguieron a varias mujeres mientras las intimidaban con armas blancas. Como si fuera poco, se conoció el audio en el que Cardona intenta negociar con una de las denunciantes para frenar la denuncia.

Cardona y Barrios están complicados.

"¿Cuánto pide usted, pues, cuánto quiere?", se lo escucha decir al defensor en un audio registrado en una de las llamadas que le hizo a la joven que aseguró no conocer. "En mi vida vi a esas señoritas. Jamás toqué un cuchillo", sostuvo para limpiar su nombre pero las pruebas presentadas lo complicarían.

"Está la dignidad de todas en juego. Ustedes dijeron por varios canales que somos prostitutas y que somos las barrenderas de peluquería", asegura la mujer con la que habla el jugador y sigue. "Dejen de hablar de nosotras. Tengo familia y no me gusta lo que están diciendo. No sé de donde salieron las fotos de los golpes. Yo no tenía idea de nada", insistió la denunciante.

Según el abogado Juan Cerolini, que representa a las víctimas, existió un episodio en un ascensor, en el que uno de los jugadores empuñó un cuchillo. Y explicó que al menos dos mujeres los denunciaron, pero podría sumarse una tercera víctima. "Hubo golpes y amenazas. Barrios se propasó de manera violenta", dijo Cerolini en diálogo con A24.

Los colombianos son representados por Miguel Ángel Pierri.

Por su parte, los jugadores se contactaron con el abogado Miguel Ángel Pierri para defenderse de las acusaciones y el letrado mediático minimizó la situación. “Alguien quiere ganar dinero, es todo un invento que es gravísimo. Estoy verificando con mi equipo si esto no tiene algo que ver con una extorsión. Estoy con Barrios y Cardona viendo que camino vamos a tomar ”, aseguró.

Sobre lo ocurrido, el enganche sostuvo : “Nosotros nos estábamos cortando el pelo. Es el peluquero de toda la vida, él puede atestiguar que no ocurrió nada. Quiero llegar al fondo de esto ya que es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas, jamás en la vida haría algo así”.

Por su parte, el presidente de Boca, Daniel Angelici hizo alusión al incidente que sacude el mundo Boca y dijo que averiguará qué pasó. Según trascendió las mujeres tienen material, como videos y audios, para demostrar su afirmación y en las próximas horas seguramente habrán novedades.