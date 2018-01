Indignante: quería contratar un flete para abandonar dos perros y lo escracharon

El dueño de una empresa de fletes denunció en las redes sociales una indignante consulta por un joven que pretendía contratarlo para deshacerse de dos perros. El hombre no aceptó el trabajo y para escrachar la intención del dueño compartió los datos y la conversación que mantuvieron.

"Estuve todo el día pensando y la verdad fui juntando bronca y no pudiendo creer hasta donde llega la maldad de una persona, (si es que así se lo puede llamar)", inició su relato Juan Moises en un grupo de Facebook de compra y venta de Florencio Varela. Lo hizo allí donde ofrece sus servicios de fretes. En ese grupo fue contactado por Gabriel Codesal, para consultarle por un presupuesto.

El hombre que quería un flete para abandonar a dos perros.

Pero cuando lo llamó por teléfono le comentó que lo que necesitaba hacer era trasladar a dos perros y dejarlos abandonados. Mois es indignado relató cómo se dieron los hechos y compartió la charla con Codesal para advertir a otros transportistas en caso de ser contactados.

"Hago fletes desde hace 22 años, y como siempre digo tengo mil anécdotas y me han pasado mil cosas raras, y yo siempre digo en chiste que podría escribir un libro de anécdotas y me llenaría de plata, pero bueno hoy sábado arranco el día de trabajo como uno más, me estaba yendo a hacer un viaje de una escalera de Capital a Lanus, eran aproximadamente las 8:30 de la mañana cuando de repente suena mi tel, y era un supuesto cliente q había sacado mi número de las publicaciones q hago habitualmente en Facebook, y la verdad les juro me tomo totalmente de sorpresa, y no podía creer lo q estaba escuchando, es más en un momento crei que era una joda de algún amigo... Entonces le hable tranquilo y no le dije q era un HIJO DE MIL PUTA.. pero cuando entré a su perfil de Facebook vi q era verdad y no era ninguna joda. Y quedé como un tibio, pero les juro q me sorprendió. Y si quizás ustedes cuando escuchen el audio q me quedo grabado en mi tel ya que gracias a Dios tengo un programa que graba todas las llamadas entrantes y salientes, lamentablemente no lo pude enviar directamente desde ahí. Así que tuve q mandar el audio a mi señora, y yo después desde mi teléfono grabar dicho audio. También decidí escrachar a este Hijo de puta!!!! Para q lo vean sus amigos y su familia q clase de persona es... Entre a su Facebook y podría haber subido más fotos, pero en todas está con su familia y no da exponer a sus hijos... Pero bueno ahí les puse las fotos del SORETE!!!! para q lo vean. Y q si en estos días le desaparecen los 2 perritos q quiere tirar no diga ni que se los robaron ni que se le murieron, que se haga cargo de la clase de sorete q es... Así q bueno lo dejo a su criterio", publicó Moises.