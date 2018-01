El Diego no perdona y redobló la apuesta tras las críticas de Dalma y Gianinna

El anuncio de casamiento de Dalma Maradona con su novio Andrés Caldarelli generó en la familia grandes enojos y discusiones. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando la hija del "Diez" aclaró que de ninguna manera iba a invitar a la mujer de su padre, Rocío Oliva, a su boda.

Después de esas declaraciones, el ex futbolista confirmó públicamente que si su pareja no iba a la celebración, él tampoco lo iba a hacer. Ahora, lejos de calmar las aguas y cambiar de parecer, Diego volvió a hablar del asunto y arremetió contra Dalma. "No va a ser ni la primera, ni la última novia que se case sin la presencia de su padre", desestimó.

Diego Maradona sostuvo que no irá al casamiento de Dalma, si no va Rocío Oliva.

El escándalo comenzó a principios de este mes, cuando la hija de Maradona estuvo de invitada en el programa Los ángeles de la mañana, y allí, comentó que había tres personas a las que no pensaba invitar a la fiesta.

Entre ellas, nombró a Rocío y a Matías Morla, dos de las personas más cercanas a Diego y que incluso, conviven con el astro del fútbol en Dubai.

Dalma aseguró que la rubia no estaba invitada a la boda.

Luego de eso, el abogado del "Diez" salió a decir que su defendido no iba a ir al casamiento si su mujer no estaba invitada, y para confirmar esas palabras, trascendió un audio del mismo Diego en el que decía: "Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco".

Ahora, el ex futbolista volvió a hablar de su polémica situación y en lugar de cambiar de opinión, redobló la apuesta: "Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy. Están diciendo que yo quiero armar la lista, por favor. Yo no invito a nadie, yo lo único que digo es que mi mujer tiene que estar en el casamiento o yo no voy".

"Yo lo único que digo es que mi mujer tiene que estar en el casamiento", sostuvo Maradona.

"Ahora se casa Dalma y no va a ser ni la primera ni la última novia que se case sin la presencia de su padre. Sabes cuántas novias pasaron por esto y cuantas van a pasar. A ella la llevo tatuada en mi piel porque la amo, como a Gianinna y a todos mis hijos, me duele en el alma tener que tomar esta decisión, pero no queda otra", disparó en diálogo con Diario popular.

Además, dijo que su teléfono está disponible para que Dalma se comunique con él si así lo quiere, pero que en realidad hasta ahora no recibió ningún llamado.

"Yo hablo todos los días con mis hermanas, con mis periodistas amigos y la gente del Al Fujairah. Por ahí ella no tiene crédito y por eso no se puede comunicar conmigo", cerró.