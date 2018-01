La furia de Cande Tinelli porque asegura que un mozo le robó la cartera en Punta

No todo es paz y descanso en las vacaciones familiares de Candelaria Tinelli en Punta del Este. Lejos de la tranquilidad que le ofrece la millonaria chacra de su padre en La Boyita, la morocha vivió un mal momento el lunes por la noche cuando le robaron la cartera en un exclusivo restó de la ciudad uruguaya.

La morocha disfruta de sus vacaciones en Punta del Este.

“Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del Este, que no vayan al restaurante (menciona el local). Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable”, denunció desde su cuenta de Twitter.

Sorprendida, Dalma Maradona le escribió: “¿Qué? No entiendo cómo te roban los mismos del lugar. ¡Increíble!”. Sin pelos en la lengua, la hija del conductor respondió: “Unos forros. No vayas”.

Es que entiendo como te roban los mismos del lugar!!!!!!! Increíble!!!! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 16 de enero de 2018

Minutos después, un usuario la interpeló: “La gente del lugar cuenta que no quisiste pagar y que por esa razón inventás eso, porque te cobraron. ¿Es cierto?”. Candelaria se indignó: “Jaja es joda, ¿no?”.

No mi amor, se queja todo el mundo. Aprovecho qué tengo tanta gente que me lee para advertirles queno vayan. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018

“La nena de papá escrachando al que no la atendió como ella pretendía. Hueca”, le espetó otro seguidor. “No mi amor, se queja todo el mundo. Aprovecho que tengo tanta gente que me lee para advertirles que no vayan”, cerró.