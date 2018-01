Los videos del desopilante espectáculo para chicos de Nancy Pazos

Se adapta a todo. Nancy Pazos aprovechó la popularidad que le dio su paso por el Bailando 2017 y debutó esta temporada con el espectáculo infantil Había una vez, en el que interpreta a la “mala de Disney”, Maléfica.

Pazos en el personaje de Maléfica.

Los videos del debut fueron compartidos por su ex compañero, Ángel De Brito. En los mismos, se pueden ver pequeños fragmentos del espectáculo que presenta en el teatro Victoria de Mar del Plata.

La transformación no fue sólo profesional. La periodista y ex panelista de Los ángeles a la mañana sorprendió al mostrar su nueva figura: logró bajar 18 kilos en pocas semanas. "Comencé con esos cambios en mi vida cotidiana e hice una dieta determinada. Fue difícil. De hecho, la primera semana, me encerré a hacer la dieta porque hay que comer cada dos horas y seguir un protocolo".

"Desde que pasé mi crisis personal por la separación y todo eso, para poder recuperar mi peso y bajar 18 kilos tuve que primero recuperar mi interior. Y cuando lo recuperé, recién estuve preparada y me dije que ahora iba por el detalle, que es el afuera, el envase. Y creo que eso es lo que se nota”, advirtió en diálogo con la revista Pronto.

Acompañada por su novio Nacho y sus hijos, se quedará hasta el fin del verano en La Feliz. "Me siento muy querida. Fijate que se enamoró de mí con otra vida, otros trabajos y otro cuerpo. Bajé 18 kilos en el último tiempo y él se enamoró de aquella Nancy, de la que no estaba tan saludable”.