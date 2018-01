Wanda se recalentó por los audios de Maxi, twitteó y después se arrepintió

Días atrás, la publicación de un agresivo audio en el que Maxi López maltrataba a su ex mujer y madre de sus hijos, Wanda Nara, sacudió al público.

Wanda y Maxi, en el cumpleaños de su hijo Constantino.

"¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene, mogólica", dice el futbolista en una de las grabaciones. "Tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro otra vez, boluda. Yo me voy esta semanita relax a garchar como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente", agrega en otro.

"No filtré nada"

Y el tema sigue resonando luego de varios días. Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana, llegó a sugerir que era la misma Wanda quien había filtrado los audios.

Uno de los tuits que luego Wanda borró.

Desde Milán, la ex modelo no dudó en defenderse y acudió a Twitter para expresar su descargo en dos mensajes que luego decidió borrar. "Es tan grave el que agrede a una mujer como el que lo justifica", subrayó.

"No existen audios míos porque nunca agredí. Y esto está en la Justicia. Yo no filtré nada. Por estas cosas las mujeres no denuncian", agregó apuntando al drama que muchas víctimas enfrentan al momento de sacar a la luz la violencia de género.