Apareció el hijo menor de Menem, furioso con su papá: "No tengo nada que ver con él"

Máximo Menem Bolocco, hijo de la famosa conductora chilena Cecilia Bolocco y del ex presidente Carlos Menem, apareció vez en las redes sociales para pedir que dejen de insultarlo por las cosas que hizo o hace su padre.

Además, habló de su vinculo con el político, y sostuvo que él no tiene "nada que ver" con su papá, en su primera aparición pública para referirse a su padre.

Máximo Menem pidió a sus seguidores que dejen de insultarlo.

A través de su cuenta de Intagram, el chico de 14 años explicó que está cansado de recibir insultos que no le corresponden, y en relación a eso, le reclamó a sus seguidores que si tienen algo que decir, se lo digan directamente a Menem.

"Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en que problema esté metido.Pero no tiene nada que ver conmigo, y créanme no me puede importar menos", escribió enojado, y agregó: "Todos los comentarios malos de él, paren de comentármelos a mí y pongánselos a él, porque ya me tiene chato".

El joven de 14 años aclaró que lo que tengan que decirle a su padre, se lo digan directamente a él.

Hasta ahora, Máximo había mantenido siempre un perfil muy bajo a pedido de su madre, aunque ahora, ya tiene la edad suficiente para utilizar redes sociales y administrarlas a su antojo.

Por eso, es a mediados de 2016 decidió crear su primera cuenta en las redes sociales, y aunque posteó muy pocas imágenes, tiene casi 30 mil seguidores que espian cada uno de sus pasos.

El joven sostuvo que no tiene mucha relación con Menem.

A pesar de que hasta ahora nunca había hecho referencia a su vínculo con el ex Presidente, lo cierto es que en las últimas horas decidió ponerle un freno a las críticas, y sin pelos en la lengua, aseguró que "con suerte" alguna vez se encuentra con su padre, pero que de ninguna manera le importan los problemas en lo que está metido.

Por su parte, Bolocco habló algunos años atrás de la relación de su hijo y Carlos, y en una entrevista, comentó que para ella fue siempre muy complejo tener que hacerse cargo de las cosas sola.

"Físicamente, es muy cansador; y espiritualmente, te agobia. Porque tu quisieras un apoyo en algunos momentos, descansar en alguien, preguntarle a alguien más, alguien que fuera tan cercano a tu hijo como tu lo eres con él. A su otro papá... Pero si no está, lo haces tu", dijo en el programa Mentiras Verdaderas.

"Por mucho tiempo traté de protegerlo y de incluso justificar la ausencia de su padre. Hasta que entendí que le estaba haciendo un gran daño a Máximo. Él tenía que ver la realidad como es", confesó, y finalmente, aclaró que la mejor manera para entender todo es que "las preguntas se las hagan a él".