Cristina, a un paso de ir a juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó a un paso de ir a juicio oral en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por la que fue procesada un mes y medio atrás junto a ex funcionarios de su gabinete, y por la que tiene un pedido de detención ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, quien ahora le pidió al fiscal Eduardo Taiano que requiera la elevación.

Se trata de la causa que investiga la firma del Memorándum en 2013. El 7 de diciembre Bonadio procesó al ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, al ex canciller, Héctor Timerman, al ex dirigente piquetero, Luis D’Elía y al supuesto nexo con Irán, Jorge “Yussuff” Khalil, entre otros. Sobre Cristina, pidió el desafuero al Senado, mientras que Zannini y D’Elía permanecen detenidos y Timerman fue excarcelado días atrás para poder continuar el tratamiento contra el cáncer que padece.

La causa investiga el presunto encubrimiento del atentado con la firma del Memorándum con Irán.

En total hay 12 acusados por los delitos de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA”. Según informó Clarín, Bonadio pediría al fiscal Taiano el requerimiento de elevación a juicio oral la primera semana de febrero. La causa que tiene en sus manos Bonadio es la misma denuncia que había iniciado el fallecido fiscal Alberto Nisman, días antes de ser hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, tres años atrás.

Días atrás, dos querellas solicitaron la elevación a juicio oral de la ex mandataria y sus ex funcionarios. Ahora, luego de haber recibido esos escritos, el magistrado le corrió vista al fiscal, que puede solicitar la elevación a juicio. Se trata de uno de los expedientes más delicados contra la senadora por dos cuestiones: la relevancia internacional por tratarse del mayor atentado terrorista que sufrió el país; pero también porque tiene un pedido de detención en su contra, que aún debe ser tratado por la Cámara alta.

Bonadio procesó a Cristina y sus ex funcionarios el 7 de diciembre pasado.

En el procesamiento, Bonadio acusó a Fernández de Kirchner de haber “participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la AMIA”.

Según entendió el magistrado, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán fue en “desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán”.